Las declaraciones de Joel Huiqui luego de ganar su primer clásico contra América

Luego de semanas complejas, está claro que Cruz Azul ha retomado el buen andar dentro de la Liga MX. El más claro ejemplo de ello fue la victoria de este sábado en contra del Club América.

Finalizado el encuentro con 4-3 batallado hasta el último segundo, Joel Huiqui ofreció declaraciones mediante las cuales calificó la victoria de su equipo como una apegada a la justicia deportiva.

"EL RESULTADO FUE JUSTO”🗣️



“Bajamos de intensidad al final del partido y se complicó”: Joel Huiqui



📹 Mario Badillo pic.twitter.com/CbOJVvrLNS — MedioTiempo (@mediotiempo) September 13, 2026

Gran partido. Todos esperábamos un rival como lo que es, nuestra esencia nunca cambió. Bajamos un poco la intensidad, caímos en un bloque muy bajo y eso le conviene al rival. Desgraciadamente no fue más amplio el marcador, pero destacó la actitud de mis jugadores. El marcador fue justo, aunque tuvimos dos jugadas más claras de gol. Joel Huiqui

Joel añadió que los mostrado por su equipo, sobre todo en el primer tiempo, fue un claro ejemplo del nivel deportivo al que pueden llegar.

Puede ser uno de los primeros tiempos con más coordinación y esencia. Fue una probadita de lo que podemos ser, todavía nos falta poner en ritmo a Rodo, Gonzalo entró también. Estamos muy cerca de ser el equipo que queremos ser. Lo importante es que aprendamos de esto, que tenemos que mejorar al cierre de los partidos, pero hoy lo rescatable era entender lo que significaba este partido y la respuesta fue muy clara. Hoy creo que el reflejo fue dentro de la cancha anotando cuatro goles que nos dio el triunfo. Joel Huiqui

Cruz Azul v America - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Para cerrar, Huiqui se dijo feliz por el gol que marcó Erik Lira, un tanto que el mexicano necesitaba para poder liberar todo lo que tenía dentro luego de su fichaje fallido por el Mónaco.



Le hacía falta a Erik algo así. Había tenido muchas semanas complejas y hoy es su tercer gol en la Primera División. Él dentro del equipo es increíble y verlo festejar de esa manera es padrísimo. Erik está viviendo una etapa importante en su carrera y estoy seguro que vienen cosas muy buenas para él y para el equipo. Joel Huiqui

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