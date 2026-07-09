Las declaraciones de Joel Huiqui luego de ser confirmado como técnico de Cruz Azul

Si bien es cierto que el anuncio demoró mucho más de lo que se esperaba, dentro de Cruz Azul han confirmado la continuidad de Joel Huiqui. El ya técnico oficial de los de la capital del país firma un contrato por dos años, mismos que se renovará en función de los resultados.

Tras el nombramientos, el ex zaguero central celeste ofreció sus primeras declaraciones como el nuevo técnico en La Noria, donde dejó bien en claro que la meta es conseguir el bicampeonato de la Liga MX.

“EL RETO ES EL MISMO” 🗣️



“El mensaje es ir por el Bicampeonato y no solo eso, tenemos 4 trofeos en camino”: Joel Huiqui, técnico de Cruz Azul



📹 Mario Badillo pic.twitter.com/dtNSSqLoBR — MedioTiempo (@mediotiempo) July 8, 2026

Obviamente es un gran reto formar parte de un proyecto tan importante como lo es Cruz Azul, conozco la institución desde hace veintitantos años, representa un gran compromiso encabezar este proyecto, los que estamos aquí representamos a todo lo que hay debajo. El reto es el mismo desde que terminó la Final hace más de un mes, el mensaje fue ir por el bicampeonato, hay cuatro trofeos en camino: Campeón de Campeones, Champions Cup, Leagues Cup y la Liga, tenemos 31 partidos para lograrlo y estamos listos. Joel Huiqui

Huiqui añade que no siente confort, ni excesos de confianza por el simple hecho de haber sido renovado.

El riesgo era igual que ahora, hoy el entrenador depende de los resultados si me preocupo por ello no me va a dejar trabajar, quiero que los jugadores abracen el proceso, ellos lo han vivido, hoy hablamos de la décima, pero lo que ellos lograron en preparación fue clave el reto es lograr que el equipo esté en los primeros lugares. La vida del entrenador es hacer que tú equipo sea la mejor versión. Joel Huiqui

Pumas UNAM v Cruz Azul - Final: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

A manera de conclusión, Joel confirmó que él de la mano con la directiva, acelerarán en el armado de la plantilla en los siguientes días.

El riesgo era igual que ahora, hoy el entrenador depende de los resultados si me preocupo por ello no me va a dejar trabajar, quiero que los jugadores abracen el proceso, ellos lo han vivido, hoy hablamos de la décima, pero lo que ellos lograron en preparación fue clave el reto es lograr que el equipo esté en los primeros lugares. La vida del entrenador es hacer que tú equipo sea la mejor versión. Joel Huiqui