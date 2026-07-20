Las declaraciones de Joel Huiqui luego del triunfo de Cruz Azul sobre el San Luis

Cruz Azul inicia la defensa de la corona en Liga MX de la mejor forma posible. El cuadro de la capital del país venció al Atlético de San Luis tras una remontada enorme que finiquitó con un 3-2 para los celestes. El técnico del equipo, Joel Huiqui, ofreció declaraciones luego del triunfo de los suyos.

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Joel Huiqui habló sobre la gran noticia de disputar partidos en el Estadio Banorte, destacando que es un escenario de primer nivel y que siempre es un privilegio jugar en cualquier cancha de México.#LigaMX #CruzAzul #EstadioBanorte pic.twitter.com/prRbAOe1j4 — Furia Deportiva TUDN (@FuriaTUDN) July 18, 2026

Hoy el partido como lo esperamos era un partido intenso, veíamos un poco lo que Diego (Mejía) había hecho en sus otros equipos y me parece que fue un comienzo bastante bueno para nosotros, tuvimos un par de ocasiones muy buenas. Nos sorprende el inicio del segundo tiempo, un error donde no logramos contener, sobre todo resolver la acción específica individual y bueno el segundo gol cayó muy rápido. Me quedo mucho con la actitud de los jugadores y los cambios. Joel Huiqui

Joel entiende que su equipo debe al menos mantener el nivel del ciclo anterior, naturalmente siempre tirando a mejorar.

Es importante para nosotros mantener la competencia a un alto nivel, y el gran esfuerzo que han hecho todos los equipos para invertir sobre todo en los proyectos, en infraestructuras, sobre todo en los jugadores, también es muy importante. Yo creo que ese sentido tenemos que agradecer a los dueños de la liga, porque ellos han puesto mucho. Ahora, el debate es complicado, no es fácil el debate decir que haya descenso, o no haya, es un tema que tenemos que tocar con más calma y más tiempo. Joel Huiqui

Joel celebró el regreso de Cruz Azul al Estadio Banorte para el resto del semestre.

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | Eddie Keogh - The FA/GettyImages

Nuestra casa es México como afición. Hoy, por ejemplo, lo vemos en San Luis, donde había mayoría de Cruz Azul, y lo vemos en cada estado al que vamos a jugar. Está confirmado el tema del estadio, Estadio Ciudad de México, para no equivocarme. Creo que la presidencia hizo un gran esfuerzo para poder conseguir este estadio. Los jugadores jugaron el torneo pasado en muchos estadios, en el caso de Puebla, y dieron todo de sí para conseguir lo que consiguieron. Hoy estamos muy contentos por la noticia y contentos por la afición. Joel Huiqui

El técnico cerró declaraciones hablando sobre las opciones de que Erik Lira parta a Europa este verano.

Para mí la gran responsabilidad que tiene Erik, sobre todo después de ir a una competencia tan importante como es el Mundial y presentarse una semana después a jugar un partido es de verdad admirable, lo ha demostrado dentro y fuera de la cancha, es un jugador que pertenece a Cruz Azul y hoy es la esencia de Cruz Azul. Nos encantaría a todos nosotros que pudiera cumplir su sueño, pero eso está por verse, el equipo que esté interesado en él que presente una oferta formal para que él pueda negociar. Joel Huiqui