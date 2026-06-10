Las declaraciones de Johan Vásquez previo al cruce entre México y Sudáfrica

En menos de 24 horas, la selección mexicana debutará en la Copa del Mundo en contra de Sudáfrica. Siendo así, algunos seleccionados nacionales ofrecieron declaraciones previas al encuentro. Uno de ellos fue Johan Vásquez, quien afirma que México desea limpiar la imagen deplorable de Qatar 2022.

Johan Vázquez muestra su entusiasmo de cara al Mundial y asegura que en la Selección Mexicana ya no ven la hora de saltar a la cancha.🇲🇽🇲🇽



📹: @ilianyAparicio pic.twitter.com/q7uSvlrYYn — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 9, 2026

Más allá lo veo una revancha, una espinita clavada por lo que pasó en el Mundial anterior. Tengo esa hambre de tratar de ayudar a mis compañeros, de tratar de ayudar a la afición, de que se sientan orgullosos, creo que hemos generado estos últimos meses una buena conexión con ellos y normalmente me ha gustado cómo somos cómo personas que, no solamente con nosotros, como con México, con las otras selecciones que han pisado aquí en México. Somos muy cálidos, somos muy anfitriones y creo que será una bonita Copa del Mundo. Johan Vásquez

Añade que los contextos entre el Mundial pasado y el actual son completamente opuestos.

Creo que son dos momentos diferentes de mi carrera. La Copa del Mundo pasada, soy consciente que no llegué por mis propias cuentas, no llegué en un buen momento futbolístico. No hay que estar con muchos rodeos, no hay que echar culpas a nadie. Yo fui el único que no no estuve a la altura y, gracias a dios, me pude colar en la lista final. Johan Vásquez

Sabe que la Copa del Mundo le puede valer un salto de calidad en el siguiente mercado de fichajes.

Mexico Portraits - FIFA World Cup 2026 | Molly Darlington - FIFA/GettyImages

Creo que hoy llego en un momento importante, le he dicho preguntas atrás, no no me gustaría que fuera mi mejor momento. Me veo más más arriba, me veo con un techo más más grande, y esperemos que esta copa del mundo sea un trampolín bueno. Johan Vásquez

Concluye dejando en claro que no hay derecho de subestimar a ningún rival, incluido el primero en calendario, Sudáfrica.

Creo que todos los países y todos los equipos se merecen respeto. En la Copa del Mundo pasa de todo, lo hemos visto ahorita en los amistosos, en países grandes han perdido contra países, no pequeños, pero que en teoría no podrían perder. Hoy, creo que en la Copa del Mundo es matar o morir, o hay cosas que no se pueden decir por números y así, no tiene nada que ver. Sabemos, somos conscientes del país que es, es un país muy físico, un país que no te va a dar nada por vencido y que te va a saber contra contragolpear muy bien. Johan Vásquez