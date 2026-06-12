Las declaraciones de Julián Quiñones luego de su gran debut mundialista

La selección mexicana se llevó el duelo en el debut de la Copa del Mundo en contra de Sudáfrica. El cuadro nacional venció por dos a cero al cuadro africano. El jugador de la tarde fue Julián Quiñones, quien marcó el primer gol del Mundial y ofreció un encuentro muy completo que le valió el premio de estrella del juego.

Pese al entusiasmo del triunfo, el delantero afirmó que el cuadro nacional tiene mucho por mejorar. No hay tiempo de sobra para ello, pues el siguiente cruce será el siguiente miércoles ante Corea del Sur.

"EMOCIONADO POR HABER MARCADO MI PRIMER GOL EN UN MUNDIAL"



La palabra de Julián Quiñones, autor del 1-0 de México en el triunfo ante Sudáfrica en el primer partido del #MundialEnDSPORTS.#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/whaPKvbHK9 — DSPORTS (@DSports) June 11, 2026

Yo creo que (hay que corregir) más el ímpetu de presionar, aunque lo hicimos por partes bien, creo que debe ser constantes en el presionar siempre a los equipos y más siendo locales, eso es fundamental. Pero vamos a trabajar a eso, hoy lo hicimos muy bien y seguimos trabajando. Julián Quiñones

Más allá de que el delantero entiende que su equipo requiere de mejorías, se dijo feliz por el rendimiento que mostró en lo individual.

Contento, emocionado por haber marcado mi primer gol en un Mundial, en este estadio espectacular, lleno. La afición que nos vino a apoyar desde el primer minuto. Todo lo que ha hecho nuestro compañeros fue fundamental para que hoy podamos lograr los primeros tres puntos. Julián Quiñones

Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026 | Carl Recine/GettyImages

A manera de cierre, el campeón de goleo de la Saudí Pro League agradeció a la afición con la que entiende el equipo ha hecho sinergia en los días recientes.

Desde hace unos días la gente se ha manifestado de muy buena forma, lo hemos sentido en redes sociales. En todos lados la gente ha estado conectada con nosotros al igual que nosotros con ellos y hoy se hizo notar y eso fue fundamental para que nosotros hoy saliéramos a buscar la victoria. Julián Quiñones