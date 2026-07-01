Las declaraciones de Julián Quiñones luego del triunfo sobre Ecuador

El triunfo de la selección mexicana sobre Ecuador coloca a México en los octavos de final del Mundial. El cuadro nacional fue superior a 'La Tri' pese a la lluvia de estrellas en el plantel ecuatoriano, algo que, a la visión de Julián Quiñones, no fue factor diferencial ni antes, ni durante el juego.

“YO NO CALLO BOCAS” 🗣️



“Si cuando me criticaban nunca dije nada, ahora no voy a decirlo. Creo que en los momentos felices es lo que menos se piensa”: Julián Quiñones después de su gran actuación en el Mundial 2026#MT2026



📹 Hernán Pizano pic.twitter.com/0yFnXNJILn — MedioTiempo (@mediotiempo) July 1, 2026

Aunque no estamos en Europa eso no significa que no trabajamos a tope para estar al máximo para estar al 100 por ciento para nuestra selección y aunque estén en Europa y eso no quiere decir que sean mejores jugadores que nosotros. Hoy se vio. Julián Quiñones

Más allá de ser reconocido como la estrella del juego, Quiñones deja en claro que lo relevante es el triunfo a nivel colectivo.

Contento por el resultado, eso es lo que importa, el tema individual es por el trabajo colectivo. Feliz de vestir esta camiseta y entregar lo mejor de mi. La vida es así, luchar y luchar hasta conseguir lo que quieres. La vida me está dando la oportunidad y la estoy aprovechando al máximo. Gracias a toda la gente que ha apoyado a toda la selección. Julián Quiñones

Quiñones dejó en claro que este grupo juega por todo el país, no sólo por ellos.

Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Kevin C. Cox/GettyImages

Por el trabajo y la unión que tenemos, no queremos decepcionar a nuestras familias, ni a la afición. Hoy salimos a jugarnos la vida. El apoyo de la gente nos motiva a dar lo mejor de nosotros dentro de la cancha. Julián Quiñones

Julián cerró afirmando que nunca se ha centrado en las críticas y menos ahora que todo camino sobre el rumbo correcto.

Yo no callo bocas, si cuando me criticaban no decía nada, menos ahora (sobre las críticas de los naturalizados mexicanos). Vamos a seguir trabajando, tenemos cosas que trabajar. Paso a paso, poco a poco. Julián Quiñones

MÁS NOTICIAS SOBRE LA SELECCIÓN DE MÉXICO