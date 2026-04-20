Las declaraciones de Larcamón luego del empate en contra de Tijuana

Cruz Azul sigue en un pésimo estado de forma. De nueva cuenta el cuadro de la capital del país no fue capaz de ganar. El equipo de Nicolás Larcamón no pasó del empate a un gol contra Tijuana, quedando casi que sin opciones de ser líderes de la Liga MX.

Luego del encuentro, el propio Larcamón habló del presente del equipo. Sabe que los suyos no están dando lo que deberían y deja en claro que si existe una oportunidad de corregir, la misma es ahora. No hay mañana.

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🎙️ Tras el empate a uno con Xolos, el DT de los cementeros expresó que es consciente del momento complicado del equipo y, por esto, entiende la desesperación y los reclamos de los seguidores del clubhttps://t.co/aiyO8oR221 pic.twitter.com/k0IHDQuzx0 — MedioTiempo (@mediotiempo) April 19, 2026

Es momento de accionar, demostrar, validar, la jerarquía que nos reconocemos tener, pero que hay que plasmarla ahora en los rendimientos inmediatos. Se vienen días muy importantes para demostrar la verdadera capacidad de estar a la altura, así que a meterle. Nicolás Larcamón

El entrenador afirmó que hay una disparidad enorme entre la cantidad de ocasiones de gol que generan, y las que terminan dentro de la portería.

Cruz Azul v Tijuana - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Casi completamos 50 tiros en los últimos dos juegos. Como les decía a los jugadores, estamos a tiempo de todo, pero es ya. Cuando estás en una situación así, aparece la prueba real y tienes que estar a la altura; Cruz Azul es un equipo grande. Nicolás Larcamón

Como se ha vuelto una costumbre, una vez más la grada exigió la salida del entrenador. Nicolás no se lo toma personal y concluye que la afición de Cruz Azul está en todo su derecho de al menos estar molestos con el trabajo del técnico.

Lo de la gente es recontraentendible, lo de la gente es una expresión lógica. Quiere que un equipo que nos sabe capaces de alcanzar cosas históricas, verlo en un momento, en la antesala de un momento tan decisivo, estén atravesando está dificultad para alcanzar los resultados prendidos, es lógico que se expresen. Nicolás Larcamón

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