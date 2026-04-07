Las declaraciones de Larcamón previo al cruce contra LAFC

Cruz Azul es el vigente campeón de la CONCACAF Liga de Campeones. Siendo el caso, el cuadro de la capital de México tiene por delante la meta de defender la corona en la presente edición. Esto no será sencillo pues hay clubes que tienen de menos el mismo nivel que el cuadro celeste.

Uno de ellos es el LAFC. El club de la MLS será el rival del conjunto de la Liga MX para la ronda de los cuartos de final. El cruce abrirá en Los Angeles, un duelo en el cual Cruz Azul no podrá contar con Christian Ebere, baja por temas políticos, mismos que han provocado malestar en el técnico Nicolás Larcamón.

😤 ¡QUE LA FIFA INTERVENGA!#CentralFOX | Nicolás Larcamón DENUNCIA la baja del nigeriano Christian Ebere con Cruz Azul por temas migratorios en Estados Unidos 😨https://t.co/2co783YCod — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 7, 2026

Hay una cuestión que me parece muy importante que la FIFA atienda. No tiene que ver con una suspensión deportiva, pero sí es algo que favorece al equipo rival dadas las normativas y legislaciones migratorias. Entiendo el marco legal del país, pero tratándose de una delegación deportiva que está bajo constante vigilancia, creo que sería importante realizar gestiones en favor de la paridad competitiva. Llegamos con un jugador menos y no por una responsabilidad nuestra. Es un tema que se debería atender para no afectar la calidad de la competencia. Nicolás Larcamón

Larcamón pasó del tema y se centró en el rival. Entiende que LAFC puede ser hoy mismo el mejor equipo de la MLS.

Los Angeles Football Club v Orlando City SC | Kevork Djansezian/GettyImages

Enfrentamos a uno de los mejores, si no al mejor equipo de la MLS. Tenemos claro que debemos construir la eliminatoria partido a partido y no mirar más allá, para no descuidar lo verdaderamente importante. Nicolás Larcamón

Cerró su discurso dejando de lado el rol de favorito y afirmando que la serie será pareja de principio a fin.