Las declaraciones de Larcamón previo al duelo contra LAFC

Cruz Azul pasó de ser contendiente para ganar la Liga MX como la CONCACAF, a complicarse la vida en ambos torneos. En la competencia local, el cuadro de la capital del país no ha podido recuperar el liderato que dejó en manos de Chivas.

Por su parte, en la CONCACAF en la ida de los cuartos de final, fueron exhibidos por el LAFC en Los Angeles. Luego de un cero tres en contra, los de la capital del país buscarán la remontada en México este martes, un misión compleja, pero que el mismo Nicolás Larcamón ve viable de cumplir.

'TODO LO QUE SE REQUIERE PARA REVERTIR LA SERIE ES MUCHO DE TODO LO QUE SOMOS' 👊



Nicolás Larcamón y Gonzalo Piovi, ofrecieron declaraciones previo a la Vuelta de Concachampions entre Cruz Azul y el LAFC 💥#LUP pic.twitter.com/Q9OFiqtGEY — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 14, 2026

Estamos determinados y lejos de creer que es una llave cerrada, nos estamos preparando para lograr la remontada, para clasificar a semifinales. Para mí es fundamental el contexto, vamos a ser locales, lo importante que va a ser el apoyo de nuestra gente, un equipo que no está acostumbrado a la altura, por lo que vamos a hacer nosotros en el desarrollo del partido. Los recursos que tiene que haber son los recursos que nosotros poseemos. Son muchos argumentos que me dan optimismo y esperanza para revertir la serie. Nicolás Larcamón

Pide a sus jugadores aprender de los malos resultados de los duelos recientes.

Si somos inteligentes y tomamos lecciones que van siendo estos partidos, es una oportunidad de mejora, de evolución, de ajuste. Nos está ocurriendo en un momento en el que todavía ni perdemos posición dentro de la tabla. El propósito de lo que viene siendo esta racha, nos da un gran chance de evolucionar aspectos que tenemos que evolucionar. Nicolás Larcamón

America v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Con respecto de la lesión de Nicolás Ibáñez, el técnico confía en que no será nada grave.

Son días en los que el edema no permite ver la zona de la lesión, a nivel muscular y ver cuánto tiempo será el tiempo de parar. Confío en que va a llegar a la liguilla. Nicolás Larcamón

El entrenador cerró discurso dando un mensaje de aliento a Christian Eberée. La madre del nigeriano falleció un par de días atrás y peso a ello, la decisión del jugador fue mantenerse con el plantel.

Un mensaje de condolencia para la familia de Christian (Ebere). Lastimosamente ayer se produjo el fallecimiento de su madre, como bien saben todos y bueno, enviar un mensaje de apoyo a toda la familia. Nicolás Larcamón