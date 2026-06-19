Las declaraciones de Luis Romo luego de su estelar debut con la selección mexicana en mundiales

La selección mexicana venció a Corea del Sur y de esta forma se ha colocado como líder a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

Uno de los héroes de la noche fue Luis Romo. El jugador marcó el gol de la diferencia en el encuentro. Luego de un debut mundialista tan estelar, el hombre que milita en las Chivas ofreció declaraciones tras el cotejo.

“ME TOCÓ DEBUTAR” 🗣️



Luis Romo se dijo feliz por su gol ante Corea del Sur y declaró que fue un momento que soñó toda su vida



“Di todo lo que tenía en mí, los sueños se tienen que perseguir”



📹 Aylin Ramírez pic.twitter.com/Dk8nckXE4A — MedioTiempo (@mediotiempo) June 19, 2026

Me preparé, pero no confirmé que iba a jugar hasta la charla técnica. La noche anterior le dije a mi esposa que sentía que iba a jugar y me preparé para estar listo. En la charla lo confirmé oficialmente. Era mi debut en un Mundial, después de cuatro partidos en la banca. Me sentí muy contento y emocionado, y deseaba que llegara ese momento lo antes posible. Luis Romo

Sobre el gol y la forma en la que el mismo se dio, es decir, a partir de un error del meta rival, Romo narró:

La jugada del gol se originó tras varios rechaces en el área. Observé que el portero iba forzado y un compañero lo incomodó, lo que dejó el balón libre. Estuve atento cerca del área y, cuando el balón cayó en mi zona, solo tuve que empujarlo. Luis Romo

Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026 | Jam Media/GettyImages

El jugador de Chivas cerró agradeciendo el soporte de su familia en momentos complejos. Principalmente el de su esposa, a quien fue a abrazar en la grada luego del encuentro.

Sentí una gran carga emocional antes del partido. Busqué a mi familia en las gradas durante el calentamiento y antes de salir a cantar el himno. Mi esposa ha sido un soporte fundamental; hemos hablado mucho sobre las situaciones difíciles que he vivido en mi carrera y estuvo conmigo. Quise contagiarla y hacerla sentir parte de este momento, porque todo lo difícil que he vivido también lo han vivido conmigo. Cada momento especial quiero que ella y mi familia sean partícipes. Luis Romo

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