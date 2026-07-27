Las declaraciones de Matías Almeyda luego de su primer derrota como técnico de Monterrey

Monterrey se vio sorprendido y fue derrota por el Necaxa. La expulsión de Stefan Medina fue clava para el desarrollo del juego. Más allá de la caída, el técnico del cuadro del norte del país, Matías Almeyda, se mostró calmo por el resultado y prefiere pensar en las correcciones.

“Hay errores graves” Matías Almeyda sobre los goles recibidos… uno en Saque de manos



Que terrible defienden



Video Paola de la Torre pic.twitter.com/jd2ECQjLRq — Luis Fernando Ibarra (@LuchoIbarra690) July 27, 2026

Van dos partidos, nunca pongo excusas; se gana y se pierde. Cuando se pierde, se ve por qué; hay momentos que se pierde, como hoy, y cuando se gana, no digo nada, pero en dos partidos es difícil hacer un análisis. Llegaron esta semana dos jugadores y creo que hay que trabajar. Matías Almeyda

El técnico confía en conseguir progreso a partir de la derrota.

Después de una derrota estoy pensando en cómo fue, en cómo lo podríamos haber resuelto y en la semana se pensarán otras cosas; no pensaba ni antes ni ahora, veamos en la semana. Matías Almeyda

El 'Pelado' asegura que la Leagues Cup puede ser un balsamo para conseguir el nivel de juego deseado.

Necaxa v Monterrey - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Estoy esperando que arranque; es dar continuidad a un grupo. Todo lo que disputa un futbolista debe tener la mentalidad para ir a ganarlo; es un lindo torneo, te están viendo, una liga que está creciendo muchísimo y que pone en juego las dos ligas. Este torneo te pone objetivos importantes como es Concachampions; no es un torneo por ir a jugarlo, es un torneo donde enfrentamos a tres equipos bien conformados y tenemos que hacer los puntos para jugar Concachampions. Matías Almeyda

Para cerrar, el técnico de los Rayados tiró de emotividad dejando un discurso mediante el cual pidió paciencia a la afición.

El futbol es la vida, y estamos viviendo muy rápido, es todo ahora. Fíjense que hay gente a la que le mandan mensajes de voz y lo ponen para escucharlo más rápido. La gente ya no se escucha, ya no se habla y el futbol va de la mano con la vida. Fíjate lo que está pasando ahora, hay odio, se está sembrando odio donde lo que reina es el amor. Cuando se pierde el sentido común de las cosas se pierde el asombro. Para mí, es algo triste que se pierda, porque le quitamos el valor a las cosas. Matías Almeyda