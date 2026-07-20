Las declaraciones de Matías Almeyda luego del triunfo de Monterrey ante Santos

Monterrey abrió el torneo de Liga MX con un triunfo sobre Santos. El cuadro del norte del país demostró que tiene sed de revancha luego de un semestre doloso. Siendo así, el técnico de los Rayados, Matías Almeyda ofreció declaraciones luego del cotejo de la primera jornada.

PIDE UNIÓN ENTRE MEXICANOS Y ARGENTINOS🇦🇷🇲🇽



Matías Almeyda hizo un llamado a dejar atrás los mensajes de odio en redes sociales y pidió que la rivalidad entre México y Argentina se limite únicamente a la cancha. El técnico destacó que ambos países deben mantenerse unidos y… pic.twitter.com/RVYNIXIDMt — Claro Sports (@ClaroSports) July 19, 2026

Cuando uno trabaja las cosas tiene que salir… era importante arrancar ganando hoy por muchos motivos, por ellos, la afición, institución y por nosotros porque si no nos liquidaban, pero es parte de esto. Pero creo que ellos lo entregaron porque lo que les pedimos fue, salgan y muestren que esto empezó a cambiar. Matías Almeyda

El 'Pelado' entiende que el equipo no desarrolló el mejor fútbol dentro de la cancha, sin embargo, sabe que con el tiempo se corregirán las fallas y se determinarán automatismos.

Para lograr un estilo se necesita tiempo. El arranque es importante porque puedes ser creíble o causar dudas. Vamos a buscar un estilo que nos identifique, estamos en esa búsqueda. Hoy se vieron cosas importantes y ahora hay que acelerar ese proceso. Matías Almeyda

El entrenador destacó a Lucas Ocampos, figura del partido con dos goles y una asistencia.

Monterrey v Santos Laguna - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Hoy encuentro a un hombre con una familia formada, pero quiero ver al Lucas Ocampos de 17 años, con esas ganas de comerse la cancha. Hoy vi a un toro, un tren. Ese es el Lucas Ocampos que quiero. Matías Almeyda

Para concluir, el técnico lanzó un mensaje de paz y unión entre las aficiones de México y Argentina, mismas que se han inmiscuido en una gresca digital durante el período de Copa del Mundo.

Soy un agradecido a la gente de México, siendo argentino. Lo aclaro porque ahora están haciendo esto de la rivalidad no estaba antes, no me gusta mucho. Creo que somos dos países que necesitamos unión en Latinoamérica. Entonces la guerra con los demás no con nosotros, yo quiero a los mexicanos y quiero que se lleven bien con mi país. Matías Almeyda