Las declaraciones de Matías Almeyda previas al duelo ante el América
Uno de los duelos estelares este fin de semana dentro de la Liga MX será el cruce entre el América y el Monterrey en la cancha del Estadio Banorte.
Mientras que los de Coapa buscarán subirse al liderato, Rayados está a la caza de un puesto en liguilla. El técnico de Monterrey, Matías Almeyda, habló previo al cotejo en la capital del país, asegurando que las "Águilas” no son las vara para medir el potencial de su equipo.
La palabra proceso lo hablamos todos y muchas veces nosotros, lo utilizamos por cómo vamos transitándolo, entonces pasa a ser un proceso, un tiempo. Queremos estar más juntos como todos, pero bueno, en realidad es un momento que hemos merecido ganar y ganamos y otro momento que no hemos merecido y no hemos ganado. No tomo América para ver dónde estamos, ya sabemos dónde estamos y qué es lo que tenemos que hacer.Matías Almeyda
Matías se dice feliz y comprometido con el proyecto de los Rayados, mismo al cual buscará llevar a otra final en el corto plazo.
Bueno, realmente yo estoy muy feliz de estar acá, de ser colaborador de Monterrey, un lugar donde han dirigido técnicos exitosos, importantes y tener esta responsabilidad me gusta, me gustan los desafíos, pero me gusta mucho el lugar y con quién estoy.Matías Almeyda
Para cerrar, Almeyda confirmó que buscarán jugar de igual a igual contra un América evidentemente sólido, mismo que muy posiblemente hoy parte como ligero favorito previo al cotejo.
Bueno, que sea un América fuerte, un América con toda la historia que lo representa, con grandísimos jugadores, una plantilla muy completa, con un gran entrenador y después un lugar donde Monterrey en su historia ha conseguido poco, creo que tiene 11 triunfos, una cosa así, más o menos.Matías Almeyda
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Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.