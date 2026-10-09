Las declaraciones de Matías Almeyda previas al duelo ante el América

Uno de los duelos estelares este fin de semana dentro de la Liga MX será el cruce entre el América y el Monterrey en la cancha del Estadio Banorte.

Mientras que los de Coapa buscarán subirse al liderato, Rayados está a la caza de un puesto en liguilla. El técnico de Monterrey, Matías Almeyda, habló previo al cotejo en la capital del país, asegurando que las "Águilas” no son las vara para medir el potencial de su equipo.

QUIERE ROMPER SU SEQUÍA DE VICTORIAS ANTE LAS ÁGUILAS🤯🦅



"Espero a un América fuerte con grandes jugadores. Enfrentamos a uno de los mejores equipos de la liga"



❗️Matías Almeyda, D.T. de Rayados pic.twitter.com/IHMb9ET9HC — Claro Sports (@ClaroSports) October 8, 2026

La palabra proceso lo hablamos todos y muchas veces nosotros, lo utilizamos por cómo vamos transitándolo, entonces pasa a ser un proceso, un tiempo. Queremos estar más juntos como todos, pero bueno, en realidad es un momento que hemos merecido ganar y ganamos y otro momento que no hemos merecido y no hemos ganado. No tomo América para ver dónde estamos, ya sabemos dónde estamos y qué es lo que tenemos que hacer. Matías Almeyda

Matías se dice feliz y comprometido con el proyecto de los Rayados, mismo al cual buscará llevar a otra final en el corto plazo.

Bueno, realmente yo estoy muy feliz de estar acá, de ser colaborador de Monterrey, un lugar donde han dirigido técnicos exitosos, importantes y tener esta responsabilidad me gusta, me gustan los desafíos, pero me gusta mucho el lugar y con quién estoy. Matías Almeyda

Atlante v Monterrey - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Para cerrar, Almeyda confirmó que buscarán jugar de igual a igual contra un América evidentemente sólido, mismo que muy posiblemente hoy parte como ligero favorito previo al cotejo.

Bueno, que sea un América fuerte, un América con toda la historia que lo representa, con grandísimos jugadores, una plantilla muy completa, con un gran entrenador y después un lugar donde Monterrey en su historia ha conseguido poco, creo que tiene 11 triunfos, una cosa así, más o menos. Matías Almeyda

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27