Las declaraciones de Mbappé al recuperar su mejor nivel tras una temporada complicada en el Real Madrid

Kylian Mbappé atraviesa uno de sus mejores momentos con la camiseta de Francia: suma cuatro goles en apenas dos partidos de la Copa del Mundo 2026 con dos dobletes consecutivos frente a Senegal e Irak, consolidándose como el principal referente ofensivo de uno de los máximos combinados candidatos al título.

Después de la victoria ante el seleccionado de medio oriente, el delantero aseguró sentirse nuevamente en plenitud y explicó que llega a la cita internacional en mejores condiciones luego de superar un tramo complicado con el Real Madrid en la temporada 2025/26.

🚨 Kylian Mbappé: “I tried to have the best season possible at Real Madrid. The injury in January didn’t help me, but then I returned in the best shape”.



“The World Cup is important for every player, of course”, told @AbrahamPRomero. pic.twitter.com/ql2lyv9uah — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2026

La lesión que condicionó su temporada

“Intenté hacer la mejor temporada posible en el Madrid. Tuve una lesión importante en enero y eso no ayudó, pero luego regresé en la mejor forma posible, tanto física como mentalmente”, comentó Mbappé.

El francés reconoció que la lesión sufrida a comienzos de año marcó buena parte de su adaptación en su campaña con el conjunto español. Sin embargo, destacó el trabajo realizado durante su recuperación para volver a competir al máximo nivel.

“Hice todo lo posible. Poco a poco fui recuperando el ritmo, encontrando nuevamente mi forma física y mental. Pero esto recién empieza y sabemos que todavía tenemos muchas cosas por mejorar”, añadió.

Sus actuaciones recientes parecen confirmar esa recuperación. Ante Irak, además de alcanzar los 100 partidos con la selección francesa, Mbappé marcó dos tantos que le permitieron llegar a 16 goles en Copas del Mundo, igualando el registro del alemán Miroslav Klose.

“El Mundial es importante para cualquier jugador y traté de llegar aquí en buenas condiciones”, señaló el futbolista merengue.

France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026 | Mitchell Leff - FIFA/GettyImages

El delantero solo está a dos goles del líder, Lionel Messi, quien alcanzó las 18 conquistas mundialistas. Aún así, pese a la diferencia mínima, Mbappé descartó que exista una competencia personal con el argentino.

El seleccionador francés Didier Deschamps también salió en defensa de su capitán y desestimó las críticas sobre una supuesta actitud individualista. “Es un ejemplo para el grupo y un líder dentro del vestuario”, sostuvo el entrenador.

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