Las declaraciones de Milito luego de la goleada de Chivas sobre el San Luis

Chivas sigue en crecimiento deportivo dentro de la Liga MX. Luego de un inicio complejo y pese a la salida de su mejor jugador del plantel, los de Verde Valle han sabido corregir el camino.

El pasado viernes el club no tuvo piedad con el Atlético de San Luis en patio ajeno. Luego de la goleada de cuatro goles, el técnico del Guadalajara, Gabriel Milito ofreció declaraciones.

"TIENE POTENCIAL" 🗣️



El técnico rojiblanco Gabriel Milito, resaltó la labor de Hugo Camberos después de la victoria ante Atlético de San Luishttps://t.co/LJwgZnszIf pic.twitter.com/PjLZE6PtJg — MedioTiempo (@mediotiempo) September 6, 2026

Hicimos un partido muy bueno, con una intensidad muy alta. Pudimos marcar dos goles en los primeros 10 minutos, que eso ayuda para el desarrollo del partido. Los chicos lo hicieron muy bien en lo ofensivo y en lo defensivo. Muchas ganas de ganar, nos vamos con una victoria de una cancha difícil. La verdad que los chicos lo hicieron muy bien, tanto en lo ofensivo como en lo defensivo. La manera de jugar que tenemos a veces es mejor o peor porque los rivales también juegan y son buenos equipos, [pero] la voluntad siempre es la misma: intentar pensar siempre en el arco rival, ser un equipo valiente y ofensivo. Gabriel Milito

Gabriel destacó a Roberto y Hugo Camberos como los hombre clave de la noche.

Hugo (Camberos) trabaja muy bien y tiene potencial. Es un tipo joven, nos está ayudando mucho en ataque y en defensa. Tanto él como ‘Piojo’ defendieron muy bien a sus carrileros. Va teniendo minutos, tiene margen de mejora para ser mucho más todavía. Decidimos jugar con 3 atacantes para buscar el mano a mano con sus centrales, buscando con ‘Piojo’ y Hugo por los carriles a pie cambiado aprovechar las diagonales de Sandoval. Gabriel Milito

Atletico San Luis v Chivas - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

Milito destaca poder ofensivo de Chivas pese a la baja de Armando González.

El tema de la contundencia te da tranquilidad, te da la posibilidad de jugar el partido con cierto control, no sólo el de tener la pelota, sino del resultado; la contundencia es vital para cualquier partido. Gabriel Milito