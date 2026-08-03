Las declaraciones de Milito luego del empate de Chivas en campo del Puebla

El inicio del torneo para Chivas no está siendo el mejor. Se esperaba que el cuadro de Verde Valle fuese dominante tras el regreso de los seleccionados y con la firma de un par de fichajes de máxima calidad dentro de la Liga MX. No es el caso de momento.

Al club le ha costado la vida poder sumar cuatro de nueve puntos enfrentando a rivales de escaso nivel. Uno de ellos, de hecho el más reciente fue el Puebla, con el Guadalajara no pudo pasar del empate el pasado viernes. Gabriel Milito, técnico de Chivas mostró su inconformidad con el resultado obtenido.

"No empecemos con las preguntas tendenciosas"



"El problema no es la gente, el problema son ustedes"



Milito responde a reportero, pic.twitter.com/BSQ06gPqmJ — Futbol Picante (@futpicante) August 1, 2026

La verdad hicimos todo lo posible por ganar, merecíamos ganar, lamentablemente solo obtuvimos un punto. Por merecimiento debíamos ganar. El equipo hizo muy buenos 20 minutos y con eso teníamos, recibimos un gol por una pérdida, que es normal, pero tuvimos más la pelota, atacamos por todos lados, conseguimos empatar, pero yo considero que perdimos dos puntos. Gabriel Milito

Milito aclaró la negativa de Chivas a ceder a sus jugadores para el duelo de estrellas entre la Liga MX y la MLS.

Fueron dos jugadores. Había futbolistas que no podían ir porque estaban tocados, como es el caso de Richard Ledezma. Consideramos que lo mejor era tener a la mayoría de jugadores aquí y no encontrarnos con más complicaciones. De hecho, Rey y Castañeda no entrenaron con nosotros esta semana; necesitábamos tener a todos. Si hubiéramos jugado sábado y domingo la situación hubiera sido diferente, pero ahora Chivas es lo más importante. Siempre tratamos de apoyar; cuando tuvimos que ceder jugadores al Mundial lo hicimos y ahora también lo hacemos con la sub-20. Gabriel Milito

Puebla v Chivas - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Para concluir, Milito salió en defensa de Armando González, quien vive su peor sequía de gol.

Con Armando no hablé, sí lo hice en la semana, tiene que estar tranquilo porque es un goleador infalible y sus goles fueron y serán importantes de cara al futuro, no tengo duda de que cuando se le vuelva a abrir el arco volverá a marcar. Es cierto que la previa al Mundial, el Mundial y el post Mundial al no haber jugado tanto y al no haber tenido ese ritmo quizá le pudo haber jugado algo en contra, por eso necesitamos que vaya jugando y tomando otra vez ese ritmo, esa confianza, pero toda la confianza porque sabemos que tenemos un goleador tremendo. Gabriel Milito