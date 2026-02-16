Las declaraciones de Milito luego del triunfo de Chivas en el Clásico nacional

Gabriel Milito analizó con serenidad el triunfo de Chivas ante América, un resultado que volvió a sacudir la rivalidad más intensa del futbol mexicano. El técnico rojiblanco destacó el esfuerzo de sus dirigidos, aunque dejó claro que el objetivo del semestre va más allá de imponerse en el clásico nacional.

El estratega argentino reconoció que su equipo tuvo que competir al máximo para superar a un rival de jerarquía. “Sabíamos que teníamos que ir al límite de nuestras posibilidades para intentar controlar al América porque tiene un muy buen equipo y jugadores determinantes. También es cierto que hemos hecho méritos, creo, para terminar con un gol más”, expresó.

"Hoy somos unos privilegiados de pertenecer a Chivas" 🫡❤️‍🔥



Gabriel Milito quiere trascender con este club ☝️🐐🔥



📽️: @huerta_cesar pic.twitter.com/9STUmlzMKk — AS México (@ASMexico) February 15, 2026

Milito desmenuzó el desarrollo del encuentro y explicó cómo se comportó su equipo en cada tramo del partido. A su consideración, la primera parte fue la más completa, mientras que en el complemento optaron por un mayor control. “En el primer tiempo fuimos más dominantes y en el segundo fuimos más de control, de neutralizar al rival”.

El entrenador admitió que sostener ese nivel durante todo el compromiso era complejo ante un adversario de alto calibre. “El primero fue mucho más completo, es difícil sostener ese nivel 90 minutos contra semejante rival que tienes adelante”, agregó, satisfecho por la capacidad de adaptación que mostró su plantel.

Pese a la euforia natural por imponerse al acérrimo rival, Milito pidió prudencia. Subrayó que el proyecto de Chivas no puede quedarse en una sola noche. “Hemos tenido un comienzo muy bueno, es necesario tener prudencia, es el momento donde te elogian de manera desmedida, pero aún no conseguimos nada. Faltan muchos partidos por recorrer para alcanzar el objetivo que nos propusimos”.

FBL-MEX-GUADALAJARA-AMERICA | ULISES RUIZ/GettyImages

El técnico fue más allá y enfatizó que la exigencia en Verde Valle apunta al campeonato. “Nosotros no podemos confundirnos, el futbol es muy dinámico, debemos doblar esfuerzos para tener este mismo nivel. No podemos alejarnos de este camino”, señaló, convencido de que el verdadero reto está en sostener el rendimiento.

Además, anticipó un calendario exigente en Liga MX, con enfrentamientos ante Cruz Azul y Toluca que pondrán a prueba la consistencia del equipo. “Se vienen partidos muy difíciles por delante, tenemos que intentar volver a jugar bien, tener esa mentalidad ganadora; el resultado es importante, pero la manera de conseguirlo también le da un valor”, apuntó.

Finalmente, Milito cerró con un reconocimiento hacia André Jardine, a quien considera un referente en el banquillo rival. “América es un muy buen equipo, su entrenador es alguien probado, un tricampeón del futbol mexicano. Con lo que cuesta ser campeón una vez, mucho más difícil ser tricampeón, ahí está su gran mérito”, concluyó.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX