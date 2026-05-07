Las declaraciones de Mohamed sobre la polémica de Toluca con selección mexicana

El día de ayer se generó un enorme caos en el entorno de la selección mexicana. El Toluca recibió un permiso especial para que Alexis Vega y Jesús Gallardo pudieran jugar en CONCACAF. Esto al entender del resto de los clubes, rompía con el acuerdo firmado con la FMF semanas atrás, lo que estalló una batalla.

Luego de que Chivas hiciera pública su molestia, Toluca tuvo que darle una mano a la selección mexicana dejando libres de inmediato a Gallardo como a Vega. Esto finalizó con el caos. Luego de todo el drama, Antonio Mohamed explicó los orígenes del conflicto desde la perspectiva de su club,

¡CONTUNDENTE!



Antonio Mohamed fue claro sobre la situación que se vivió por Alexis Vega y Jesús Gallardo, quienes tuvieron que reportar con la Selección Mexicana, aunque según el Toluca y el propio DT, había una autorización para que jugaran en la CONCACAF Champions Cup ante… pic.twitter.com/Ihj6otaPak — MedioTiempo (@mediotiempo) May 7, 2026

Desde la semana pasada sabíamos: la directiva hizo su trabajo porque los jugadores se presentaban hasta esta noche, había una autorización de jugar hasta este día Concacaf porque el 'Vasco' dijo 5 y 7, se armó el revuelo y decidimos cederlos a la selección como corresponde, tampoco queremos generar que estábamos sacando ventaja. Antonio Mohamed

El técnico entiende que al no estar obteniendo ninguna ventaja dentro de la Liga MX, el movimiento estaba dentro de lo permitido. Horas después en medio del caos, todos en Toluca entendieron que no era el caso.

Nosotros creíamos, como es un equipo mexicano contra uno extranjero para llegar a la final, estaba bueno que los prestaran pero, si se generó este revuelo y creían que sacábamos ventaja... por eso entrenaron con nosotros. Antonio Mohamed

Toluca v Pachuca - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

El técnico que avanza rumbo a ser el más ganador en la historia del fútbol mexicano, deja en claro que el Toluca tiene la capacidad para ganar títulos con o sin Alexis Vega, ni Jesús Gallardo.

Nosotros estamos preparados para jugar con ellos y sin ellos, no se pudo hacer lo que se pidió por parte de la directiva, aceptamos lo que decidieron y no hay nada que decir. Antonio Mohamed