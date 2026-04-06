Las declaraciones de Nicolás Larcamón luego de la derrota de Cruz Azul ante Pachuca

El torneo de Liga MX se ha complicado para Cruz Azul luego de los recientes resultados. El cuadro de la capital del país pasó de tener la cima del torneo en sus manos, a ver como Chivas se afianza ahora en la misma.

El pasado fin de semana los celestes fueron superados por el Pachuca. Luego de esta caída, el técnico del equipo, Nicolás Larcamón, se refirió a los motivos para este presente no deseado.

VAN A HABER ROTACIONES 🔄



Nicolás Larcamón confesó que la portería de Cruz Azul será una posición donde no hay nada seguro, aún quiere ver a Kevin Mier.



🎥 @ilianyAparicio pic.twitter.com/ma3ekS3Fib — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 5, 2026

Son momentos que va teniendo un semestre, quizás coincide con que hoy el momento del semestre en liga como en Conca, las exigencias son muy evidentes, si analizamos más allá del dato, un partido en el que hiciste los méritos, hoy te dan ese dato de los cuatro sin ganar, tenemos que aprender de este tipo de partidos. Nicolás Larcamón

El entrenador salió en defensa de Andrés Gudiño, meta titular que cometió un error grave y letal para el marcador.

Pumas UNAM v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Respecto del ruido externo, Andrés es un jugador con recorrido, un jugador maduro, creo que el error de hoy, se pueden hablar de un montón de conjeturas, para mí fue mucho más la capacidad que tuvo de asumir en un montón de momentos que de repente tuvo que saltar al arco y lo hizo de excelente manera, hoy lastimosamente comete ese error, pero después en el desarrollo del partido, se sostuvo de esa entereza, que habla del espíritu que tiene. Nicolás Larcamón

Pese al respaldo, confirmo que seguirá rotando entre el propio Gudiño y Kevin Mier hasta definir al número uno.