Las declaraciones de Nicolás Larcamón luego de la dura caída de Cruz Azul en contra de LAFC

Sobre inicios de semestre daba la impresión que Cruz Azul tenía el plantel para ganar tanto la Liga MX como la CONCACAF Liga de Campeones. Pero con el pasar de las semanas, sobre todo en los encuentros recientes, esta percepción ha cambiado, pues el equipo deja muchas dudas tanto en la calidad del juego, como en la consecución de resultados.

Este martes, los de la capital del país casi que se han despedido del torneo internacional. Fueron aplastados en su visita al LAFC por 3-0, un resultado que deja al equipo sobre el limbo, hecho que entiende y externa el técnico celeste Nicolás Larcamón.

'ESTAMOS EN UN TRANSE DE RESULTADOS QUE NO SON LOS ESPERADOS' 🫤



Nico Larcamón. tras la derrota por goleada de Cruz Azul a manos del LAFC en Los Ángeles 👀



'ESTA SERIE ESTÁ ABIERTA, SÉ DE LO QUE SOMOS CAPACES' 👊#LUP pic.twitter.com/pfjhhQM3DV — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 8, 2026

Enfrentamos a un gran rival que supo ser muy contundente… es un tipo de encuentro que nosotros claramente no gestionamos bien. Son de esas noches donde se paga muy caro cada error. El rival aprovechó cada situación y fue letal, mientras que nosotros no transferimos nuestro dominio en situaciones claras de peligro. Nicolás Larcamón

El técnico no se esconde y se dice el responsable de la evidente caída de nivel de su equipo en los últimos encuentros.

Cruz Azul v Pachuca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Es cierto que estamos en un trance de resultados no esperados y soy el principal responsable… no podemos permitirnos más esta continuidad de resultados no favorables. La responsabilidad es mía porque la operatoria en transición no fue la que necesitábamos para que el partido fuera más ordenado y equilibrado. Nicolás Larcamón

Larcamón hablando de la posibilidad de firmar la remontada. Sin embargo, pone el foco en el duelo del fin de semana en contra del América.