Las declaraciones de Nicolás Larcamón luego de la remontada de Cruz Azul sobre Chivas

En juego de alta competencia, Cruz Azul eliminó a las Chivas en el juego de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX. El resultado no fue sencillo, los de la capital del país tuvieron que sufrir para ello, algo de lo cual es consciente el técnico Nicolás Larcamón.

Decirlo es muy fácil, lo complejo es la acción. Tenemos que tener la capacidad de atacar un partido a la vez, la mejor manera de construir el camino, es con el nivel de exigencia tan alto, pero confiamos para que precisamente la totalidad del plantel esté conectado para afrontar los momentos de este diciembre. Estamos ante una gran oportunidad de demostrar la calidad de sinergia deportiva qué hay en nosotros. Nicolás Larcamón

El técnico tiene bien en claro que su equipo requiere de mejorías de cara a las semifinales.

Fue un mal primer tiempo, al mismo tiempo que el segundo las formas tuvieron grandes sensaciones y una intención. No fue sólo meter la pelota, hicimos una jugada combinada, una conexión y asociación muy buena. En una transición pudimos liquidar la serie, pero lo que más destaco es el aprendizaje y la lección que no pagamos tan caro por el primer tiempo. Eso no nos puede pasar porque el margen de error es mínimo. Nos pusimos en riesgo por acumular muchos errores que nos terminaron hundiendo, eso a estos niveles. Eliminamos al mejor equipo que cerró el campeonato, nos alcanzó para pasar, pero no podemos depender de eso. Es la mayor lección que tomamos. Nicolás Larcamón

Pide a la afición mantener esa línea de apoyo y confianza que han mostrado todo el año.