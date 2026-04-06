Las declaraciones de Nicolás Sánchez luego de la dura caída ante el San Luis

Monterrey vive uno de los peores momentos de la era moderna del club. Pese al poderoso plantel, el equipo ya quedó fuera de forma muy temprana dentro de la CONCACAF. Ahora, están al borde de firmar el doble fracaso con un estado de forma de horror en la Liga MX.

El equipo sufrió otra caída como locales este fin de semana cuando recibieron al Atlético de San Luis. Ahora, el pase a la liguilla luce muy lejano para los regios. Nicolás Sánchez, técnico interino de los Rayados asumió responsabilidad del complejo resultado de los suyos.

Preocupante lo que dice Nico Sánchez tras la derrota 2-1 ante San Luis… “No supe cómo resolver…” pic.twitter.com/FfBYPE0d0v — JAVI ALONSO | Periodista (@javialonsordz) April 5, 2026

Es responsabilidad mía cuando el equipo no funciona, más aún cuando hay buena apertura y recepción. Entendiendo que los jugadores tienen disposición con el cuerpo técnico, debemos seguir trabajando. Tengo gran parte de la responsabilidad por haber dejado ir esta oportunidad. Esperemos que el fútbol nos brinde otra opción en estos cuatro partidos que quedan. Nicolás Sánchez

Afirma que en Monterreyhay talento individual y nombres de poder de sobra, sin embargo, no basta con ello para ganar en las noches clave. Se requiere juego de conjunto.

FBL-MEX-MONTERREY-GUADALAJARA | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Tenemos jugadores de jerarquía, pero entiendo que no solo con eso se ganan los partidos. El desafío es mío para enlazar bien cada fase del juego; hay futbolistas que pueden marcar la diferencia, pero hoy no nos alcanza. No es una cuestión individual, es de quienes lideramos el proyecto. Me hago responsable de conectar al equipo para jugar mejor. Nicolás Sánchez

Cerró su discurso dejando en claro en claro que el equipo lo pasa mal tanto dentro como fuera del terreno de juego.