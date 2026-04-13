Las declaraciones de Nicolás Sánchez luego de otro pésimo resultado para Monterrey

Monterrey vive uno de los peores semestres en la historia moderna del club. Al menos el más complejo en cuanto a resultados desde que la empresa FEMSA tomó el control del equipo.

El cuadro del norte del país ya está fuera de la CONCACAF Liga de Campeones. Adicional, los Rayados están muy cerca de ni siquiera alcanzar la fase de liguilla dentro de la Liga MX, posibilidad que se ha complicado todavía más este fin de semana.

Los regios empataron sin goles en el campo del Atlas. Este resultado los deja a cuatro puntos de la zona de liguilla, cuando quedan sólo nuevo en juego. El técnico regio, Nicolás Sánchez habló luego del nuevo tropiezo de su equipo.

Te decía que con pena por por por la posición en la que estamos, hasta incluso antes de de empezar el partido. Pero, bueno, es el momento que estamos pasando hoy. Creo que hoy, más allá de no haberlo logrado, entiendo que tuvimos algunas situaciones, más que nada, el primer tiempo para poder abrir el marcador. Creo que el equipo se sintió cómodo con la pelota. Hizo un buen trabajo también cuando le tocó defender, esta a la vista que todavía no nos está alcanzando. Nicolás Sánchez

Atlas v Monterrey - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Sánchez en su calidad de interino afirma que lo menos que pueden hacer él y la plantilla es buscar el boleto hasta el último día.

Intentar y buscarlo hasta el final. Pase lo que pase, es buscar, buscar, buscar, ganar, ganar, ganar, y intentarlo. Más allá de la posición en la que estemos, del momento en el que estemos, el club, a todos nos eligen para para que cada semana busquemos ganar. Entonces, es lo que a nosotros nos obliga y nos llena de de orgullo de esta camiseta. Que cada partido, cada semana es buscar ganar, sea quien sea y donde sea. Nicolás Sánchez

Para Monterrey es sencillo: ganar todo lo que queda por delante en el calendario y esperar que otros resultados se mezclen en su favor. Dejar puntos en cualquiera de los tres partidos restantes, sería firmar su fracaso.

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