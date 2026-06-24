Las declaraciones de Orbelín Pineda previas al cruce en contra de Chequia

Con el boleto a la siguiente ronda de la Copa del Mundo en las manos, además, en condición de líderes, la selección mexicana cerrará la fase de grupos en contra de Chequia. El cuadro nacional no tiene la necesidad de obtener ningún resultado en específico pues su camino ya está definido.

A pesar de ello, la meta de México es de salir a la cancha del Estadio Ciudad de México a ganar el encuentro. Así mismo lo ha confirmado el media punta nacional Orbelín Pineda, quien asegura es el tiempo de hacer historia y sumar nueve puntos en la fase de grupo por primera vez en todos los mundiales para el 'Tri'.

Orbelín Pineda no se preocupa por falta de minutos en el Mundial 2026 y reafirma su compromiso con el Trihttps://t.co/iqI0RGh5Af — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 23, 2026

Tenemos una gran oportunidad de hacer historia el día de mañana y conseguir creo los nueve puntos que es lo más importante y después empezar el siguiente paso. Orbelin Pineda

El mediocentro del AEK de Atenas pide no desestimar a los checos, pues considera que son un rival de peso que les puede complicar el cierre de la fasede grupos.

Sabemos muy bien que nos vamos a enfrentar a selecciones potentes, si aspiramos a grandes cosas nos vamos a ir a enfrentar a selecciones de potencia, pero lo más importante es que estamos pensando el día de mañana, no podemos pensar en qué va a suceder después. Orbelín Pineda

Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

Pineda concluye que si bien y como ha sido su caso, no todos los jugadores han tenido los minutos deseados, el estado fraternal del grupo se mantiene intacto.

La verdad que creo que la armonía que tenemos dentro de la cancha lo hemos estado viviendo, creo que el día al día estamos disfrutando más de lo que hacemos y bueno, creo que estando en nuestra casa con nuestra gente eso nos siente mucho más felices y con mucho mas compromiso de poder salir adelante. Orbelín Pineda