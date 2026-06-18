Las declaraciones de Raúl Rangel luego de su estreno en un Mundial con México

Raúl Rangel fue respetado por Javier Aguirre como portero titular de la selección mexicana para el Mundial. El meta de las Chivas fue un paso al frente por encima de su competidor directo, Guillermo Ochoa. A pesar de la competencia interna, el 'Tala' agradeció el veterano por el cobijo que le ha dado en días recientes.

Raúl “Tala” Rangel reconoció lo especial que fue debutar como titular en una Copa del Mundo.



📹 Aylin Ramírez pic.twitter.com/QICvOO19WF — MedioTiempo (@mediotiempo) June 18, 2026

De hecho sí tengo que agradecerle mucho a Memo, ha sido uno de mis mentores y así lo lo digo tal cual abiertamente. Se ha acercado mucho, me ha transmitido esa esa serenidad que él tiene, esa experiencia que maneja en el día a día, en el partido a partido, y, obviamente, pues, todos los mundiales que tiene por por detrás. Raúl Rangel

El meta de Chivas afirma que al jugar el Mundial, ha cumplido un sueño de la infancia.

Es un orgullo, hermano, desde luego, y estoy muy contento el estar en mi casa con la gente que me ve fin fin de semana tras fin de semana. Es algo que que, en lo personal, creo que es un escenario de lo más privilegiado que puedo tener. Raúl Rangel

Añade que el duelo ante Sudáfrica la significó mucha presión, sobre todo en lo mental más que en lo deportivo.

Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Pues, fue un un reto, obviamente, el debutar en en una Copa del Mundo siendo titular, creo que fue el reto perfecto para alcanzar una cierta madurez. En esa parte me siento muy tranquilo, me siento bien. En lo personal, creo que fue un partido un poco exigido, pero creo que me sentí me sentí muy bien. Raúl Rangel

Entiende que cometió algunos errores propios del nerviosismo, mismos que debe pulir para el duelo en contra de Corea del Sur.

Pues como debe de ser, es un aprendizaje, creo que hay cositas por mejorar en cada partido, y yo creo que no va a haber partidos perfectos para ningún jugador. Siempre hay cositas por mejorar y y ahora me toca corregirlas a través de de de la calma, de saber que que ya pasó el partido. Raúl Rangel

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