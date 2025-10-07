Las declaraciones de Steven Gerrard sobre la salida de Alexander-Arnold del Liverpool

Trent Alexander-Arnold decidió dar un paso al costado del Liverpool este verano. El lateral apostó por un nuevo reto dentro del Real Madrid, club donde milita su amigo personal Jude Bellingham y donde, buscará sumar títulos.

El adiós del inglés no fue bien recibido por la parcialidad de la escuadra de Anfield. Ahora, una de las máximas leyendas de todos los tiempos del club, Steven Gerrard, externa su opinión con respecto de la baja del lateral.

Este soy yo hablando sin mi gorra de Liverpool por un momento. El Real Madrid vino por mí con Mourinho, en serio. Y me hizo dudar. Puedo entenderlo. Lo entiendo. Su mejor amigo (Bellingham) juega allí. Tal vez quiere desafiarse a sí mismo. Ha ganado todo en Liverpool. Así que hay una parte de mí que realmente lo entiende. Setven Gerrard

Sin embargo, el ex futbolista del Liverpool afirma que su amor por el Liverpool le lleva también a tener una opinión contraria sobre la salida de Trent. En la misma, no comprende los motivos del hoy jugador del Real Madrid para partir con destino a la casa blanca.

Pero en cuanto me pongo de nuevo mi gorra de Liverpool, pienso: ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estás en, probablemente, uno de los mejores clubes de Europa. Estás ganando cosas que yo, sentado aquí, todavía sueño con ganar (la Premier League). Estás ganando Copas de Europa. Eres uno de los jugadores principales. Los aficionados te adoran. ¿Qué estás haciendo? Pero esto es con mi gorra de Liverpool puesta, porque amo al Liverpool Football Club. Steven Gerrard

Alexander-Arnold regresará a Anfield en un par de semanas en duelo de Champions League entre los ingleses y el Real Madrid. Se espera que el recibimiento de la afición del vigente campeón de Inglaterra sea poco amigable con Trent.