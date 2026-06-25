Vinícius Jr. volvió a ser determinante para la selección de Brasil al marcar dos goles en el triunfo por 3-0 frente a Escocia, resultado que le permitió a la Canarinha asegurarse el primer puesto del Grupo C de la Copa del Mundo 2026.

Con cuatro tantos en apenas tres presentaciones, el brasileño se consolidó entre los máximos goleadores del torneo. Comparte el segundo lugar de la tabla con Kylian Mbappé y Erling Haaland, mientras que Lionel Messi lidera con cinco.

👀🇧🇷 Vini Jr: “I was sure that I would SHINE again for Brazil when the time is right”.



“There is nothing better than returning in the World Cup”. pic.twitter.com/7qg1HyUnMc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2026

La respuesta a las críticas

Antes del comienzo de la cita mundialista, Vinícius era cuestionado por no trasladar a la selección el nivel que suele mostrar en competencia con el Real Madrid. Sin embargo, encontró el escenario ideal para revertir esa imagen.

“Tenía fe en que iba a mejorar por el talento que tengo. Estaba seguro de que, en el momento indicado, volvería a brillar con la camiseta de Brasil”, expresó el futbolista de 25 años.

Asimismo, también dejó en claro que su prioridad está lejos de las estadísticas personales. “Es importante haber alcanzado esta marca, pero no pienso en mis números. Lo único que me interesa es ayudar al equipo a conquistar el título. Estoy muy feliz por cómo se están dando las cosas, aunque debo mantener la humildad y seguir con los pies sobre la tierra”, afirmó luego de recibir, por tercera vez consecutiva, el premio al mejor jugador del partido.

Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026 | Hannah Peters - FIFA/GettyImages

El delantero también atraviesa un gran momento desde la llegada del entrenador italiano Carlo Ancelotti al banco brasileño: “Siempre hubo momentos en los que no pude mostrar mi fútbol. Esto me genera alivio”, reconoció Vinicius.

Además, tras el doblete, ingresó en un selecto grupo de brasileños capaces de marcar en los tres encuentros de la fase de grupos, algo que no sucedía desde Ronaldo y Rivaldo en 2002.

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