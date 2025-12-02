Las declaraciones de Xabi Alonso ante la sequía de gol de Rodrygo Goes

Xabi Alonso envió un mensaje claro y directo en Valdebebas: Rodrygo Goes cuenta con toda su confianza. En medio de una de las peores rachas goleadoras del brasileño desde que llegó al Real Madrid, el técnico decidió respaldarlo públicamente para cortar la ola de dudas alrededor del atacante.

“Debemos creer y confiar en Rodrygo. Nadie puede dudar de su calidad”, afirmó Xabi. El entrenador añadió que el delantero mantiene una conducta intachable: “Es un gran tipo, siempre ha tenido una gran actitud y trabaja duro. Esperamos que rompa este momento negativo con un gol”.

La declaración no es casualidad. Rodrygo, de 24 años, atraviesa un periodo crítico: suma más de 30 partidos oficiales sin marcar y no celebra un tanto con el Real Madrid desde marzo. Una sequía insólita para un jugador que en otras temporadas ha sido determinante, sobre todo en Champions League.

El club entiende que la situación ha comenzado a afectar al futbolista. La falta de gol, sumada a la llegada de nuevos referentes ofensivos, ha reducido su protagonismo en la estructura de Xabi Alonso. Por ello, el técnico consideró necesario frenar cualquier interpretación negativa sobre su continuidad.

Aun así, el ruido externo ha sido inevitable. En los últimos días, en España y en Inglaterra surgieron versiones que señalan que Rodrygo podría buscar una salida en el mercado invernal para recuperar regularidad y confianza. Su valor de mercado sigue siendo alto y su nombre atrae pretendientes, especialmente en la Premier League.

Desde el club, sin embargo, se insiste en que no existe intención de desprenderse del jugador en enero. Xabi Alonso considera que el brasileño puede revertir la situación y ser útil en el tramo decisivo de la temporada. El entorno del futbolista también apuesta por la paciencia.

Por ahora, la prioridad es que Rodrygo rompa su sequía cuanto antes. En el vestuario, sus compañeros lo han arropado y coinciden con su entrenador: el gol llegará, es cuestión de tiempo y confianza.

