Las declaraciones de Xabi Alonso por el momento que viven Rodrygo y Vinícius Jr en el Real Madrid

Xabi Alonso se mostró calmo en la conferencia de prensa previa al último partido en este 2025. El duelo será ante el Sevilla en el Estadio Bernabéu y el Real Madrid deberá ganar para seguir cerca del FC Barcelona en LaLiga.

"Es el último partido del año. Hemos jugado muchos partidos y queremos terminar fuertes, conseguir la tercera victoria y empezar 2026 con energía y optimismo", dijo el entrenador madridista consultado sobre cuál es la expectativa para este duelo ante el conjunto que dirige el argentino Matías Almeyda.

Más allá de esto, lo más saliente para el entrenador Tolosarra en su rueda de prensa fue cuando se deshizo en elogios para Rodrygo: "Estoy muy contento con y por él. Lo está haciendo muy bien». El equilibrio que nos da, tanto con el balón como sin él. Tiene una técnica excelente. Combina bien entre líneas y en espacios reducidos... ¡muy bien!", exclamó.

Deportivo Alaves v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Además, el técnico alabó a Vinícius Jr. por su larga cantidad de partidos en las que lleva sin convertir. El entrenador hace prevalecer su desequilibrio y lo que eso ayuda al equipo: "¿La mala racha de Vini? La situación de él es cuestión de ritmo, no tengo duda de que el gol llegará. Ojalá sea mañana", y agregó: "Estoy contento con Vini Jr. Seguro que su gol llegará muy pronto, es sólo cuestión de tiempo”.

Por último, el que no entrenó con el grupo a poco más de 24 horas del partido fue Federico Valverde, y aunque es seria duda, no está descartado al 100%. Sobre esta seguidilla de lesiones también habló el entrenador: "¿Lesiones? No lo puedo decir ahora. Ya veremos". Recordemos que el uruguayo no es la única baja, sino que varios defensores como Carvajal, Trent-Alexander Arnold, Mendy, Alaba y Militao son los que recién volverán a jugar en 2026 con la camiseta del Real Madrid.

