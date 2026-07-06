Las declaraciones del padre de Haaland sobre su futuro que ilusionan al Real Madrid

En la previa del duelo entre Brasil y Noruega por los octavos de final del Mundial 2026, Alfie Haaland, padre de Erling, dejó abierta la posibilidad de que el delantero del Manchester City juegue algún día en el Real Madrid.

Aunque remarcó que su hijo está plenamente enfocado en el conjunto inglés, evitó descartar un cambio de rumbo más adelante: "está muy contento en el Manchester City, tiene un contrato largo y estamos esperando la nueva temporada", afirmó, en referencia al vínculo que une al goleador con el club Citizen hasta junio de 2034.

🚨 Alfie Haaland (Erling Haaland's father):



"He's very happy at Manchester City and has a long contract. We're waiting for the new season, but anyone would want to play for Madrid. You never know what might happen in football." pic.twitter.com/uiWqtR2MUh — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 5, 2026

"Cualquiera quiere jugar en el Madrid"

Sin embargo, el exfutbolista sorprendió al admitir que el Real Madrid representa una aspiración para cualquier figura del fútbol mundial. "Cualquiera quiere jugar en el Madrid y ganar la Champions. ¿Si me gustaría verlo allí? Quizá. Siempre hay oportunidades en el fútbol. En España hay clubes fantásticos y nunca se sabe, pero ahora está feliz en Inglaterra", comentó.

Estas declaraciones alimentan una historia que lleva varias temporadas vigente. Haaland estuvo relacionado en repetidas ocasiones con el merengue y, durante las últimas elecciones presidenciales del club, incluso se llegó a asegurar que existía un acuerdo avanzado para intentar concretar su fichaje si cambiaba la conducción institucional, de Florentino Pérez a Enrique Riquelme.

Pese a que el noruego renovó recientemente con el City, su continuidad no parece estar completamente asegurada. Según trascendió, existe una cláusula de rescisión cercana a los 200 millones de euros, una cifra elevada, aunque asumible para los pocos clubes con capacidad económica para afrontar una operación de mercado de esa magnitud.

Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Steph Chambers - FIFA/GettyImages

Mientras tanto, en la Copa del Mundo 2026, Haaland lidera la histórica campaña de la selección de Noruega y fue decisivo con un doblete en la victoria sobre Brasil que clasificó a su selección a los cuartos de final. Su rendimiento mantiene intacto el interés de los grandes clubes europeos y las palabras de Alfie solo aumentan las especulaciones sobre un posible futuro vestido de blanco.

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