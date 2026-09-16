Las dos perlas de las Chivas que se suben a la selección mexicana
La era de Rafael Márquez al frente de la selección mexicana iniciará este mes de septiembre. México tendrá cuatro duelos amistosos a lo largo de la fecha FIFA, misma que, de acuerdo con los cambios en el calendario, será la más larga de la historia a nivel de amistosos, pero, será la última del año.
Hay mucha expectativa entorno a lo que puede dar Rafael a la escuadra nacional. Si bien es cierto que viene de ser el auxiliar de Javier Aguirre, ambos son perfiles absolutamente distantes. De inicio, Márquez aseguró que apunta a llevar a la base del Mundial para el parón de selecciones, sin embargo, todo indica que habrá un par de nombres inesperados en el llamado.
Rubén Rodríguez confirma que Rafael apuesta de inmediato por Hugo Camberos y Santiago Sandoval. Los dos canteranos y aún muy jóvenes piezas de las Chivas del Guadalajara, serán las grandes sorpresas de la primera lista de Márquez, quien opta por respetar su gran momento con el cuadro de Verde Valle.
Si bien Rafael tiene claro que los dos chicos son muy jóvenes aún, el técnico tiene claro que durante su gestión la edad no es más que un número. Sí como es en el caso de Hugo y Santiago, cualquier jugador está por encima de otro en nivel, será llamado sin importar su juventud o veteranía.
En el caso de Sandoval, se está robando el show dentro de la Liga MX. Es un perfil de jugador poco común en México. Capaz de rendir al mismo nivel en más de una posición. Adicional, cuenta con un estilo de juego atrevido, donde busca el fútbol diferente sin importar la posibilidad del error.
En el caso de Camberos, inició su carrera en calidad de extremo, capaz de jugar por ambas bandas. Con el paso del tiempo, Hugo se ha desarrollado como un futbolista capaz de jugar en toda la banda, tanto en la labores defensivas como en ataque. Oportunidad dorada para los dos jugadores de Chivas.
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Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.