Las emotivas palabras de Rodrygo sobre Carlo Ancelotti

Rodrygo Goes parece conseguir en la selección de Brasil, ahora entrenada por Carlo Ancelotti, el protagonismo perdido en el Real Madrid, precisamente desde que el estratega italiano fue reemplazado por Xabi Alonso.

Es que el versátil atacante paulista marcó doblete el viernes en el amistoso en el cual La Canarinha goleó 0-5 a Corea del Sur, mismo en el que actuó los 90 minutos; una gesta que todavía no consigue en este curso con la oncena merengue, ya que no parece contar con la confianza absoluta del propio Xabi.

De hecho, el canterano del Santos no perdió tiempo en alabar a su nuevo seleccionador y antiguo DT en el Madrid, en plena conferencia de prensa post amistoso en Seúl, y según Fabrizio Romano. "Carlo me puso en una posición (contra los asiáticos) en la que jugaba mucho en el Real Madrid con Vini. Funciona muy bien, siempre nos conectamos, y el míster lo sabe mejor que nadie".

“Ancelotti knows it better than anyone”. pic.twitter.com/XxmygSUkfq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 11, 2025

Pese a no ser convocado en la última doble fecha de Eliminatorias Mundialistas de Conmebol, a inicios de septiembre, Rodrygo parece entrar en los planes de Ancelotti con Brasil, de cara al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá en 2026. Situación distinta a su comienzo de ejercicio con el Real, donde suma 305 minutos repartidos en ocho encuentros oficiales; apenas dos como titular.

Incluso, Xabi Alonso ha apostado por un tridente ofensivo principal formado por Kylian Mbappé, Vinícius y la perla argentina Franco Mastantuono, mientras que Brahim Díaz se ha consolidado como la primera alternativa de recambio. Hasta Arda Güler, habitual centrocampista en esta 2025/2026, ha sido utilizado en su vieja posición, de extremo derecho (a pierna cambiada) antes que Rodrygo, más allá de que este último sí ha superado en la rotación de delanteros de los blancos a los jóvenes Gonzalo y Endrick.

"Hay que respetar las decisiones del entrenador. Si soy titular jugaré al 100%, y si estoy en el banquillo, lo mismo. Pero si juego 20 minutos, tengo que aprovecharlos al máximo", indicaba el futbolista de 24 años al diario AS, días atrás al ser consultado sobre la perdida de protagonismo en el conjunto merengue, recordando que resultó importante para que éste, con Ancelotti en el banquillo del Bernabéu, ganara dos UEFA Champions League y dos ligas entre 2022 y 2024.