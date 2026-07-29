Las estadísticas de Vinicius Jr. en el Real Madrid: partidos, goles y asistencias año por año

El paso de Vinicius por el Real Madrid puede llegar a su fin próximamente debido a la interminable novela por la renovación de su contrato: el brasileño pide ganar lo mismo que Kylian Mbappé y la directiva se rehusa a erogar esa cantidad de dinero.

En el medio, el Arsenal apareció a la pesca con un supuesto ofrecimiento de un contrato récord para la historia del club que podría satisfacer la ambición econoómica del ex Flamengo para mudarse al campeón reinante de la Premier League.

Las estadísticas de Vinicius Jr. en el Real Madrid

2018/19

Real Madrid Present Brazilian Vinicius Jr | NurPhoto/GettyImages

Firmó con el Merengue a mediados de 2018, justo cuando cumplió la mayoría de edad, tras romperla en el Flamengo. Su adaptación fue corta, en esa primera temporada sumó minutos y hasta llegó a jugar en el Castilla.

Partidos: 36

Goles: 8

Asistencias: 11

Títulos: No

2019/20

Real Madrid CF v FC Barcelona - La Liga | DeFodi Images/GettyImages

Ya más afianzado en el primer equipo del Merengue, Vinicius arrancó la temporada 2019/20 como una pieza importante de recambio para Zinedine Zidane. La irrupción de Rodrygo lo marginó un poco, pero aprovechó sus chances cuando las tuvo.

Partidos: 38

Goles: 5

Asistencias: 3

Títulos: LaLiga, Supercopa de España y Mundial de Clubes

2020/21

Real Madrid v Manchester City - UEFA Champions League Round of 16: First Leg | DeFodi Images/GettyImages

Fue su primera temporada como titular y su mejor momento se vio en cuartos de final de la UEFA Champions League, donde le anotó un doblete al Liverpool. Sus estadísticas empezaban a crecer de a poco, aunque todavía no saciaba a los críticos.

Partidos: 49

Goles: 6

Asistencias: 5

Títulos: No

2021/22

Liverpool FC v Real Madrid - UEFA Champions League Final 2021/22 | Matthias Hangst/GettyImages

Con la llegada de Carlo Ancelotti despegó como futbolista y tuvo su primera temporada verdaderamente consagratoria, incluso anotando el gol de la victoria para el Real Madrid en la final de la UEFA Champions League ante el Liverpool.

Partidos: 52

Goles: 22

Asistencias: 18

Títulos: LaLiga, Supercopa de España y UEFA Champions League.

2022/23

Real Madrid V Celtic Fc - Uefa Champions League - Group F | Europa Press Sports/GettyImages

Si bien no fue campeón, fue elegido como el Mejor Jugador de la Temporada en LaLiga, un premio individual tremendamente valioso para una estrella en crecimiento en el club más importante de Europa.

Partidos: 55

Goles: 23

Asistencias: 20

Títulos: Supercopa de Europa y Copa del Rey

2023/24

Vinicius Junior of Real Madrid CF lifts the trophy during | Nicolò Campo/GettyImages

Volvió a conquistar la UEFA Champions League siendo nuevamente una figura rutilante. Quedó al borde del Balón de Oro, algo que caló profundo en su ánimo. Aún así, recibió el premio The Best otorgado por la FIFA.

Partidos: 39

Goles: 24

Asistencias: 11

Títulos: Supercopa de Europa, LaLiga, UEFA Champions League y Mundial de Clubes

2024/25

Real Madrid v CF Pachuca - FIFA Intercontinental Cup | NurPhoto/GettyImages

Su obsesión por el Balón de Oro lo llevó a centrarse en lo individual, empezando a caer en su influencia para el juego colectivo del Merengue. Si bien conquistó la Intercontinental y la Supercopa de la UEFA, estuvo lejos en LaLiga, la UEFA Champions League y la Copa del Rey.

Partidos: 58

Goles: 22

Asistencias: 19

Títulos: Copa Intercontinental y Supercopa de Europa

2025/26

Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Por quinta temporada consecutiva promedió más de 30 G+A, siendo único en las grandes ligas europeas. A pesar de eso, la 2025/26 fue una campaña marcada por las tensiones con Xabi Alonso, entrenador en el primer tramo, y hasta con abucheos por parte del Bernabéu para con él.

Partidos: 53

Goles: 22

Asistencias: 14

Títulos: No