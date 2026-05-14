Las estrellas de Francia que se han quedado fuera de la Copa del Mundo

Didier Deschamps sacudió el entorno de la Selección de Francia trs confirmar la convocatoria definitiva para la próxima Copa del Mundo. La lista final dejó fuera a varios nombres importantes, incluyendo futbolistas con pasado reciente como titulares habituales. La decisión ha generado debate inmediato dentro del fútbol francés por el peso mediático y deportivo de los jugadores borrados.

La ausencia más llamativa sin la menor duda es la de Eduardo Camavinga. El hombre del Real Madrid quedó fuera después de una temporada muy irregular en España. Entre lesiones, bajo rendimiento y constantes críticas alrededor de su nivel competitivo, el francés terminó perdiendo terreno tanto en su club como dentro de la selección.

🚨⛔️ Some of the main players left out of France squad for the World Cup. ❌🇫🇷



❌ Eduardo Camavinga

❌ Khéphren Thuram

❌ Corentin Tolisso

❌ Randal Kolo Muani

❌ El Junior Kroupi

❌ Florian Thauvin

❌ Esteban Lepaul

❌ Pierre Kalulu pic.twitter.com/K2FfNXQOYc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 14, 2026

Camavinga parecía tener asegurado un sitio dentro del mediocampo francés hace apenas un año. Sin embargo, su curso futbolístico terminó siendo decepcionante.

El jugador nunca logró recuperar continuidad ni confianza dentro del cuadro de la capital de España, situación que terminó afectando directamente su panorama internacional. Francia decidió apostar por perfiles con mejor presente competitivo y mayor estabilidad durante la temporada.

FBL-FRA-TRAINING | FRANCK FIFE/GettyImages

Otro descarte que ha provocado sorpresa es el de Randal Kolo Muani. El delantero francés perdió completamente espacio dentro de la competencia ofensiva y terminó superado por Jean-Philippe Mateta.

El atacante no consiguió consolidarse durante la campaña europea y su irregularidd terminó pesando demasiado para un cuerpo técnico que priorizó contundencia, forma física y actualidad futbolística.

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Simon M Bruty/GettyImages

La convocatoria también dejó fuera a otros nombres relevantes dentro del panorama francés. Khéphren Thuram, Corentin Tolisso, El Junior Kroupi, Florian Thauvin, Esteban Lepaul y Pierre Kalulu tampoco lograron convencer a Didier Deschamps.

Algunos pagaron falta de continuidad, mientras otros simplemente fueron superados por compañeros que mostraron un rendimiento mucho más sólido durante la temporada reciente.

Francia llegará nuevamente a la Copa del Mundo con una de las plantillas más poderosas del planeta, aunque las ausencias reflejan la enorme competencia interna que existe dentro del combinado nacional.

Deschamps apostó por futbolistas en mejor momento, incluso sacrificando experiencia y nombres importantes. La presión será enorme, especialmente si alguno de los descartados consigue recuperar nivel inmediatamente después del torneo.