Las estrellas que podría fichar el Barcelona para la próxima temporada

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró que el club está en condiciones de realizar un fichaje de talla mundial, siempre que la situación deportiva lo amerite y si encaja en el proyecto encabezado por Hansi Flick.

Laporta explicó que no se trata de incorporar nombres por inercia, sino de tomar decisiones responsables. “El Barça está listo para fichar a un jugador de clase mundial, pero solo si es realmente necesario”, aseguró el mandatario azulgrana ante La Vanguardia.

Desde que llegó Laporta, más allá de estar inmersos en estos problemas financieros mencionados, logró fichar al Kun Agüero, Eric García y Aubameyang en 2021, a Raphinha, Kounde y Lewandoski en 2022, compró e inscribió a Dani Olmo en 2024 y a Joan García en 2025, entre otros.

Por eso, ante las declaraciones presidenciales y la apuesta constante de Joan Laporta, hablaremos de 7 posibles fichajes estrella que puede hacer el club culé.

1. Julián Álvarez

FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Pedro Salado/GettyImages

El jugador del Atlético de Madrid es una debilidad del barcelonismo, e incluso más allá de las declaraciones del club colchonero en las últimas horas respecto a la continuidad del argentino allí, muchos barcelonistas se entusiasman con poner 120 kilos y hacerse de un delantero total y que sería perfecto para el juego del Barcelona.

2. Erling Haaland

Fulham v Manchester City - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

El noruego es el verdadero 'killer' del Manchester City y de Europa, tal vez solo comparado con Kylian Mbappe. Más allá de Lamine Yamal, el Barcelona necesita una contratación 'grande' para equiparar el impacto mediático de la llegada del ex PSG, por lo que Haaland sería el jugador perfecto para competir en eso.

3. Lautaro Martínez

Pisa SC v FC Internazionale - Serie A | Gabriele Maltinti/GettyImages

El argentino es capitán y referente del Inter de Milán y podría querer cambiar de aire si llega una oferta superadora de un club como el Barcelona, en la que podría verse jugando en LaLiga de un momento a otro.

4. Enzo Fernández

Leeds United v Chelsea - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El mediocampista del Chelsea llegaría a un lugar con superpoblación en esa zona de la cancha entre Pedri, De Jong, Olmo, Gavi, entre otros, pero también es muy chico y ya capitán y referente absoluto en el vestuario 'Blue', por lo que podría querer cambiar de destino y aspirar a ganar cosas importantes como blaugrana.

5. Cole Palmer

Leeds United v Chelsea - Premier League | Shaun Botterill/GettyImages

Quien deslumbrara en la final del Mundial de Clubes con el Chelsea y también durante toda la competencia, no lo viene ayudando su físico en esta media temporada disputada hasta aquí, pero en caso de lograr una salida podría ayudarlo mucho para recuperar el nivel físico y futbolístico que supo demostrar y tener.

6. Declan Rice

Arsenal v Brentford - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Es una de las máximas figuras del equipo sensación de la Premier League y de Europa: el Arsenal de Mikel Arteta. Pegada, despliegue, goles al Real Madrid en Champions: podría generar un gran efecto contagio en la plantilla culé.

7. Virgil Van Dijk

Liverpool v Sunderland - Premier League | Carl Recine/GettyImages

El neerlandés marcador central del Liverpool es caudillo, referente y ya ganó todo con el club inglés, que atraviesa una fuerte crisis futbolística. Tal vez por poco dinero teniendo en cuenta que para el próximo año cumplirá 35 años, podría tener un jugador de talla mundial para apuntalar a la joven defensa culé.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES