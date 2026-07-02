Las fechas clave de la temporada 2026/27 de LaLiga
Tras el bicampeonato del FC Barcelona, LaLiga está lista para volver a empezar y los principales clubes españoles sueñan con la gloria: el Real Madrid es el principal contendiente al título que ostentan los catalanes, que quieren retenerlo. Por su parte, el Atlético de Madrid siempre da batalla y las sorpresas aparecen con el correr de la temporada.
La competencia arrancará el fin de semana del 15 y 16 de agosto, con múltiples parones por Fecha FIFA e instancias de la Copa del Rey, que llega a su fin el sábado 24 de abril. Además, la primera jornada está sujeta a cambios en función de la resolución del Mundial 2026: si un club tiene jugadores que lleguen a semifinales, el primer partido se aplazaría.
La Supercopa de España se celebrará entre el 2 y el 7 de febrero. Se espera que el torneo termine el fin de semana del 30 de mayo de 2027, cuando se consagrará al nuevo campeón de LaLiga.
Los que descendieron para esta temporada fueron el Girona, el Mallorca y el Real Oviedo, mientras que tres equipos con mucha historia regresaron a la máxima categoría tras muchos años: el Deportivo La Coruña, el Racing de Santander y el Málaga.
En cuánto a los Clásicos entre el Real Madrid y el Barcelona, el primero será el 25 de octubre en el renovado Camp Nou en el marco de la fecha 10. La vuelta será en la 35, en el Bernabéu, cerca del 9 de mayo de 2027.
El Derbi de Madrid, por su parte, tendrá su primera edición de la campaña en la jornada 7, a disputarse el fin de semana del 20 de septiembre de 2026 en el Metropolitano. El segundo será en la 30, el fin de semana del 4 de abril de 2027.
Competiciones europeas
Cabe destacar que los clubes españoles que tendrán participación en la UEFA Champions League son FC Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid y Real Betis. Esta competencia inicia el 8 de septiembre de 2026. La final se jugará el 5 de junio en el estadio Metropolitano de Madrid.
En cuanto a la UEFA Europa League, la Real Sociedad como campeón de la Copa del Rey, y el Celta de Vigo, serán los representantes del fútbol español. El 16 de septiembre comenzará la fase de liga y la final el 26 de mayo.
Por último, el Getafe se clasificó para la Conference League. La fase de grupos arranca el 15 de octubre, tras las rondas previas, y finaliza el 2 de junio con la gran final que se jugará en Estambul.
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo