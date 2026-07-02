Las fechas clave de la temporada 2026/27 de LaLiga

Tras el bicampeonato del FC Barcelona, LaLiga está lista para volver a empezar y los principales clubes españoles sueñan con la gloria: el Real Madrid es el principal contendiente al título que ostentan los catalanes, que quieren retenerlo. Por su parte, el Atlético de Madrid siempre da batalla y las sorpresas aparecen con el correr de la temporada.

La competencia arrancará el fin de semana del 15 y 16 de agosto, con múltiples parones por Fecha FIFA e instancias de la Copa del Rey, que llega a su fin el sábado 24 de abril. Además, la primera jornada está sujeta a cambios en función de la resolución del Mundial 2026: si un club tiene jugadores que lleguen a semifinales, el primer partido se aplazaría.

La Supercopa de España se celebrará entre el 2 y el 7 de febrero. Se espera que el torneo termine el fin de semana del 30 de mayo de 2027, cuando se consagrará al nuevo campeón de LaLiga.

FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Los que descendieron para esta temporada fueron el Girona, el Mallorca y el Real Oviedo, mientras que tres equipos con mucha historia regresaron a la máxima categoría tras muchos años: el Deportivo La Coruña, el Racing de Santander y el Málaga.

En cuánto a los Clásicos entre el Real Madrid y el Barcelona, el primero será el 25 de octubre en el renovado Camp Nou en el marco de la fecha 10. La vuelta será en la 35, en el Bernabéu, cerca del 9 de mayo de 2027.

Real Racing Club de Santander v Cadiz CF - LaLiga Hypermotion | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

El Derbi de Madrid, por su parte, tendrá su primera edición de la campaña en la jornada 7, a disputarse el fin de semana del 20 de septiembre de 2026 en el Metropolitano. El segundo será en la 30, el fin de semana del 4 de abril de 2027.

Competiciones europeas

Cabe destacar que los clubes españoles que tendrán participación en la UEFA Champions League son FC Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid y Real Betis. Esta competencia inicia el 8 de septiembre de 2026. La final se jugará el 5 de junio en el estadio Metropolitano de Madrid.

En cuanto a la UEFA Europa League, la Real Sociedad como campeón de la Copa del Rey, y el Celta de Vigo, serán los representantes del fútbol español. El 16 de septiembre comenzará la fase de liga y la final el 26 de mayo.

Por último, el Getafe se clasificó para la Conference League. La fase de grupos arranca el 15 de octubre, tras las rondas previas, y finaliza el 2 de junio con la gran final que se jugará en Estambul.

MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA