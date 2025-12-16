Las firmes declaraciones de Joan Laporta en defensa del FC Barcelona por el caso Negreira

El llamado 'Caso Negreira' removió los cimientos del fútbol español desde hace un tiempo y aún sigue en esa línea.

El pasado viernes, en la Ciutat de la Justícia de Barcelona, se apersonó Joan Laporta, presidente del club blaugrana para declarar en calidad de testigo sobre el caso, y se filtraron algunas declaraciones.

Según el club, los pagos cercanos a los 7 millones de euros fueron por informes de asesoría arbitral a José María Enríquez Negreira, que tuvo el cargo de vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

Laporta, presidente entre 2003 y 2010, defendió que se pagó a Enríquez Negreira por los citados informes arbitrales: "Es evidente que esto es una campaña contra el Barça para manchar nuestra imagen de una época gloriosa. Los informes arbitrales iban al área deportiva, aunque no sé a quién exactamente. ¿Que se pagó más con el paso de los años? Supongo que el área deportiva los pidió porque eran importantes".

Laporta Testifies As A Witness In The 'negreira Case'. | Europa Press News/GettyImages

Según se supo por diferentes informes revelados en las últimas horas, la declaración presidencial duró 54 minutos. El fiscal preguntó durante 19 minutos y el abogado del Real Madrid, durante 15. Allí, Lapora afirmó que los informes le llegaron "como herencia de la anterior presidencia (Joan Gaspart)". Además, dejó en claro que los informes los hacía el hijo de Negreira, Javier Enríquez: "La información que tengo es que los hacía el hijo del señor Negreira y que el señor Negreira era un exárbitro. Esto es lo que había llegado a mi conocimiento".

Además, expresó sentir que su club sufre una campaña mediática en su contra: "Me informaron (al llegar a la presidencia en 2003) que existía un servicio arbitral de asesoramiento y consideramos que podía ser útil para el área deportiva seguir pagando. El FC Barcelona no ha realizado ninguna intervención que quisiera alterar la competición o tener una ventaja competitiva. Eso es clarísimo y una realidad. Lo achaco a una campaña orquestada para ensuciar la reputación del Barça en una etapa gloriosa que no conseguirán oscurecer porque el club se convirtió en una referencia mundial por cómo ganó y cómo jugó"

Por último, expresó que los 7 millones abonados "no son una cifra muy alta para los números del fútbol".

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP