Las fuertes palabras de Dani Carvajal sobre el partido del Barcelona en Miami: "Adultera la competición"

La decisión de LaLiga de disputar un partido de la temporada 2025/2026 en Estados Unidos ha suscitado numerosas opiniones y hasta una protesta por parte de los jugadores de la Primera División.



Recordemos que el encuentro entre el FC Barcelona y el Villarreal, correspondiente a la jornada 17, está programado para jugarse en el Estadio Hard Rock de Miami, el próximo 20 de diciembre.

Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, afirmó que la decisión de LaLiga de programar un partido en territorio estadounidense vulnera el principio de igualdad entre los clubes, al impedir que compitan en "las mismas condiciones". El defensa madridista elevó el tono de sus críticas y tildó esta iniciativa de "adulteración de la competición".

Me parece una adulteración clarísima de la competición, que no hace que todos los equipos de LaLiga compitamos en las mismas condiciones. Creo que es fundamental que seamos justos los propios jugadores, los clubes o la misma Liga, habrá que abogar por algo justo y creo que esto no lo hace Dani Carvajal a Teledeporte

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) instó a los jugadores a protestar de manera simbólica ante la "falta de transparencia, diálogo y coherencia" por parte de LaLiga al programar este partido fuera de España.

Dani Carvajal no es el único futbolista que ha levantado la voz en contra de la celebración de este duelo. Otros elementos, como Frenkie de Jong, del mismo FC Barcelona, se posicionó en contra y afirmó que esta decisión va en contra de la justicia deportiva en la competencia y contra los jugadores, quienes tendrían que hacer un largo viaje para disputar dicho compromiso.