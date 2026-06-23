Las históricas marcas que alcanzó Kylian Mbappé tras su doblete en el Francia vs Irak

Kylian Mbappé está haciendo historia en el Mundial 2026. El delantero francés se encuentra en gran forma y ha liderado a su selección para conseguir dos victorias en la fase de grupos. En la primera jornada, Francia se impuso a Senegal por marcador de 3-1, con un doblete del jugador del Real Madrid.

Este lunes 22 de junio, en sus segundo compromiso en el Grupo I, 'Kiki' volvió a aparecer en plan grande ante Irak. El atacante galo anotó dos goles más en la victoria 3-0 sobre el conjunto asiático.

Con sus goles ante Irak, Mbappé llegó a 16 goles en tres participaciones en mundiales, empatando al histórico Miroslav Klose. Los más sorprendente de esta estadística, es que el jugador merengue solamente ha disputado 16 partidos en las Copas del Mundo, es decir, promedia un gol por partido en esta competencia.

Mbappé empata a Miroslav Klose como segundo máximo goleador de los mundiales | Darrian Traynor/GettyImages

Y esta no es la única marca que consiguió Mbappé con su sobresaliente actuación ante Irak. Mbappé también se convirtió en el primer jugador en el torneo en marcar dos o más goles en seis partidos de Copa del Mundo.

Messi o Mbappé: ¿quién se convertirá en el máximo goleador de los mundiales?

A pesar de haber tenido una temporada irregular con el Real Madrid, y de haber sido duramente criticado por sus propios aficionados, Mbappé está demostrando que se encuentra en una forma inmejorable y que es historia viva de los mundiales.

En solamente tres justas (Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026), Mbappé se ha posicionado como uno de los jugadores más influyentes en la historia del certamen.

France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026 | Kevin C. Cox/GettyImages

El delantero francés empató a Klose en la lista de goleadores mundialistas, y solamente es superado por Lionel Messi, quien registra 18 goles tras su doblete ante Austria este mismo lunes.

A los 27 años, el delantero del Real Madrid se encuentra en su mejor momento y por delante todavía tendría la oportunidad de disputar uno o dos mundiales más.

Su competencia goleadora con Messi apunta a ser muy pareja en el desarrollo del Mundial 2026, pero el futuro le pertenecería al francés.