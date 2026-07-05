Las increíbles cifras de los jugadores del Real Madrid durante el Mundial

Si bien no aportó una cantidad monstruosa de futbolistas, el Real Madrid ha de estar orgulloso de los jugadores convocados a las distintas selecciones nacionales para el Mundial 2026, ya que han tenido rendimientos magníficos.

Dentro de los llamados a la Copa del Mundo, claramente el emblema es Kylian Mbappé: anotó siete goles y dio una asistencia en cinco partidos, pidiendo pista para hacerse con la Bota de Oro mundialista por segunda edición seguida y llevando a su Francia a los cuartos de final, donde se verán las caras con Marruecos. Además, en el elenco galo aparece Aurélien Tchouaméni, que aportó una asistencia para un equipo que, salvo a Paraguay, arrasó a sus rivales.

Y si de los Leones del Atlas hablamos, es imposible obviar el aporte de Brahim Díaz al equipo de Mohamed Ouahbi: no marcó, pero asistió en cuatro oportunidades a lo largo de cinco encuentros. Ante Brasil y Escocia dio un pase gol en cada encuentro, mientras que en octavos de final contra Canadá brindó dos asistencias para la victoria 3-0.

Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Hannah Peters - FIFA/GettyImages

Vinicius, por su parte, lleva 5 G+A: anotó cuatro tantos y una asistencia, todos ellos en la fase de grupos. Los goles fueron contra Marruecos, Escocia y Haití, mientras que el pase gol se dio contra el equipo centroamericano.

Una de las caras nuevas de cara a la temporada 2026/27 será Denzel Dumfries, futbolista de los Países Bajos con pasado en el Inter de Milán. El neerlandés, ya eliminado de la Copa del Mundo a manos de Marruecos en 16avos de final, asistió dos veces en la goleada 5-1 ante Suecia y una vez frente a Túnez, con victoria 3-1.

FIFA World Cup 2026 - round of 32Netherlands v Marocco | ANP/GettyImages

El Real Madrid viene de dos temporadas sin títulos, y Florentino ha salido con furia al mercado para tratar de dejar atrás estos dos años de fracasos. El entrenador será José Mourinho y ya se aseguraron a Marc Cucurella, Bernardo Silva y Denzel Dumfries, con una obsesión llamada Michael Olise y una oportunidad por Enzo Fernández.

El aporte de los jugadores del Real Madrid en el Mundial

Jugador País G+A Kylian Mbappé Francia 8 Vinicius Jr. Brasil 5 Brahim Díaz Marruecos 4 Jude Bellingham Inglaterra 3 Denzel Dumfries Países Bajos 3 Arda Güler Turquía 2 Marc Cucurella España 2 Aurélien Tchouaméni Francia 1