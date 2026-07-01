Las leyendas del fútbol destacan a Gilberto Mora

En encuentro que se vio plagado por un enorme ruido mediático previo al encuentro, la selección mexicana derrotó por dos a cero a Ecuador en la cancha del Estadio Ciudad de México. Además de la defensa del orgullo nacional, la victoria la vale al 'Tri' el boleto a la octavos de final del Mundial.

México ofreció uno de sus mejores encuentros en muchos años en la Copa del Mundo, además, el mejor en el Mundial en turno. Todos los jugadores ofrecieron un nivel de rendimiento muy elevado, pero hay uno que se llevó el foco principal, se trata de Gilberto Mora, quien se ha llenado de elogios, incluyendo los de Zlatan Ibrahimovic.

— ZLATAN IBRAHIMOVIC (Fox Sports): "¿Mi momento favorito del día? El abrazo entre Mbappé y Deschamps. Fue un gran momento. Pero voy a ir por otro momento: el partido de Gilberto Mora, de 17 años, jugando con México".



¿Qué tan escandaloso fue lo de Morita ante Ecuador? Bueno,… pic.twitter.com/W1g7bqzpJO — Invictos (@InvictosSomos) July 1, 2026

¿Mi momento favorito del día? El abrazo entre Mbappé y Deschamps. Fue un gran momento. Pero voy a ir por otro momento: el partido de Gilberto Mora, de 17 años, jugando con México. Zlatan Ibrahimovic

Otro legendario que también dio valor al fútbol que desempeñó el mexicano en contra de Ecuador fue nada más y nada menos que un campeón del mundo, el francés Thierry Henry.

Lo de (Gilberto) Mora también (fue muy destacado). No nos olvidemos del pequeño niño jugando en el mediocampo, por momentos controlando el juego, entendiendo que a veces se necesitaba pausa y no siempre ir al contraataque. Thierry Henry

Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | MB Media/GettyImages

Pese a sus 17 años, edad que le coloca como el más joven del Mundial, Mora juega como adulto. El mexicano está muy avanzado en la toma de decisiones con el balón, siendo esta sin duda la virtud que más llama la atención de la afición ya en todo el planeta.

Salvo sorpresa, estamos viviendo los meses finales de Gilberto en México. El escenario dicta que será comprado este verano y dará el salto a Europa en el invierno cuando tenga 18 años cumplidos.