Las ligas con la mayor cantidad de jugadores en el Mundial 2026

El Mundial 2026 ya comenzó y 48 selecciones compiten en Norteamérica con el objetivo de conquistar el trofeo de mayor prestigio del fútbol.

La expansión del torneo llevó la cifra de participantes a un número que ronda los 1200 jugadores. En la competencia conviven debutantes con veteranos, selecciones perfil bajo con grandes candidatos al título y figuras internacionales con futbolistas que durante años se imaginaron y soñaron con disputar una Copa del Mundo.

A nivel clubes, especialmente en Europa, la estructura del deporte favorece el dominio de las instituciones del viejo continente. Por ese motivo no sorprende los clubes en los que juegan buena parte de los jugadores convocados al Mundial.

Ranking Liga País Número de jugadores 1. Premier League Inglaterra 154 2. Bundesliga Alemania 94 3. Ligue 1 Francia 78 4. LaLiga España 74 5. Serie A Italia 66 6. Saudi Pro League Arabia Saudita 47 7. MLS Estados Unidos / Canadá 45 8. Turkish Süper Lig Turquía 42 9. EFL Championship Inglaterra 37 10. Eredivisie Países Bajos 30

La Premier League se consolidó como una potencia financiera y futbolística gracias a sus enormes acuerdos de televisión y a una estrategia comercial que la ubicó por encima de sus competidores. Esa diferencia también quedó reflejada en las competencias organizadas por la UEFA durante la temporada 2025/26.

Cada una de las finales continentales contó con representación inglesa y casi la mitad de los clubes que la integran participará en los torneos europeos de la próxima campaña.

Es por todo esto que no sorprende que la primera división inglesa aporte 154 futbolistas al Mundial 2026. Y, también en ese país, integra el listado la Championship, que ocupa el noveno puesto con 37 representantes. Además, todo el sistema inglés reúne un total de 200 convocados, incluido Tommy Smith de Nueva Zelanda, que jugó la campaña pasada en la sexta división con Braintree Town.

El Manchester City encabeza el listado de clubes con 19 jugadores en Norteamérica. El Crystal Palace, campeón de la Conference League, aporta 12 representantes y supera incluso al Real Madrid.

La Bundesliga figura segunda con 94 representantes, favorecida en gran parte por la clasificación de Austria a una Copa del Mundo luego de 28 años de ausencia. El Bayern Múnich contaba con 18 convocados antes de la lesión de Lennart Karl y Harry Kane, por su parte, afronta un torneo que podría acercarlo al Balón de Oro.

Harry Kane, Bayern Munich | Jürgen Fromme - firo sportphoto/GettyImages

La Ligue 1 registra 78 jugadores y la Serie A, quinta, suma 66, cifra que se ve claramente afectada por la ausencia de la selección de Italia en el torneo.

Impulsada en gran medida por sus tres instituciones principales, LaLiga ocupa el cuarto lugar con 74 futbolistas. Un dato llamativo es que por primera vez una convocatoria de la selección de España para un Mundial no incluye jugadores del Merengue.

El crecimiento del interés por el fútbol en Arabia Saudita y la inversión destinada a atraer talento de primer nivel colocaron a la Saudi Pro League como la competición con mayor representación fuera de Europa. La gran mayoría de los integrantes de la selección saudí juega en su propio país, donde todos excepto uno pertenecen a clubes de esa liga y el Al Hilal aporta 11 convocados.

La MLS contará con 45 futbolistas en el Mundial y 17 pertenecen a alguna de las tres selecciones anfitrionas. La competición ocupa el octavo lugar de esta lista. El tope salarial y la regla del Jugador Franquicia permitieron la llegada de figuras de renombre repartidas entre sus 30 franquicias.

La clasificación de Turquía por primera vez desde 2002 permite que la Süper Lig reúna 42 representantes y se ubique séptima en el listado, incluso teniendo en cuenta que talentos como Arda Güler, Kenan Yildiz y Can Uzun desarrollan sus carreras fuera del país.

Por último, la Eredivisie de Países Bajos completa el listado, con un total de 30 futbolistas disputando el Mundial.