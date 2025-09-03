Las mayores remontadas en la historia de la Champions League

Las fases eliminatorias de la UEFA Champions League han sido testigos de algunas de las remontadas más famosas e increíbles de los anales del fútbol mundial.

Con los mejores equipos del fútbol europeo compitiendo por el trofeo de clubes más prestigioso del mundo, la presión y el peso de la Champions League son incomparables. Es lógico que la mayor competición de clubes del deporte ostente algunas de las remontadas más dramáticas e inimaginables de la historia.

Aquí repasamos algunas de las remontadas más grandes e icónicas en la historia de la Champions League, hazañas que perdurarán en el tiempo y se convertirán en algunos de los logros más recordados del fútbol. Para muchos, historias de desamor; para otros, recuerdos de por qué se enamoraron de este deporte.

Las mayores remontadas en la UEFA Champions League: una desventaja de cuatro goles

La remontada: octavos de final 2016-17

Partido de ida: París Saint-Germain 4-0 Barcelona

París Saint-Germain 4-0 Barcelona Partido de vuelta: Barcelona 6-1 París Saint-Germain

El Barcelona se convirtió en el primer y único equipo en la historia de la Liga de Campeones en superar un déficit de cuatro goles en el partido de vuelta de la fase eliminatoria.

El Paris Saint-Germain desmanteló a los catalanes 4-0 en el partido de ida de los octavos de final de la temporada 2016-17, pero el Barcelona persistió y logró una de las mayores remontadas en la historia del fútbol en el partido de vuelta.

Los goles de Luis Suárez, Lionel Messi y un doblete brillante de Neymar Jr. pusieron al Barcelona a un gol de lograr lo imposible. Luego, ya en el tiempo añadido, Sergi Roberto hizo posible lo imposible, sellando la mayor remontada en la historia de la Champions League.

Antes del partido de vuelta, Luis Enrique dijo la famosa frase: "Si ellos marcan cuatro, nosotros podemos marcar seis", y vaya si tenía razón.

Las mayores remontadas en la UEFA Champions League: una desventaja de tres goles

El milagro de Anfield: semifinales 2018-19

Partido de ida : Barcelona 3-0 Liverpool

: Barcelona 3-0 Liverpool Partido de vuelta : Liverpool 4-0 Barcelona

"Córner tomado rápidamente... ¡Origi!"

Liverpool levantó su quinto trofeo de la Liga de Campeones en 2018-19, pero lo que más se recuerda de su campaña ganadora del título es su milagrosa remontada contra el Barcelona en las semifinales.

Tras perder 0-3 en la ida, los Reds regresaron a Anfield y ofrecieron una de las mejores actuaciones, si no la mejor, de la era Jürgen Klopp. Sin Mohamed Salah ni Roberto Firmino, Divock Origi abrió el marcador antes de que Georginio Wijnaldum marcara un doblete para empatar la eliminatoria.

Lo que pasó después está bien documentado. Diez minutos antes de que el reloj marcara los 90, Trent Alexander-Arnold pilló a la defensa del Barcelona dormitando, sacando rápidamente un córner que Origi remató para sembrar el frenesí en Anfield y sellar el billete del Liverpool a la final.

Éste sigue siendo el último viaje del Barcelona a las semifinales de la Liga de Campeones.

"El dios griego en Roma": cuartos de final 2016-17

Partido de ida: Barcelona 4-1 Roma

Barcelona 4-1 Roma Partido de vuelta: Roma 3–0 Barcelona

Una temporada antes del Milagro de Anfield, el Barcelona vivió un tipo de desamor similar.

La Roma superó una derrota por 1-4 en el Camp Nou para derrotar al Barcelona por 3-0 en el partido de vuelta en casa y avanzar a las semifinales gracias a la regla de los goles de visitante .

Edin Džeko y Danielle de Rossi pusieron a la Roma a uno, luego, el internacional griego Kostas Manolas remató de cabeza un córner para enterrar a los catalanes y avanzar a las semifinales.

En las famosas palabras del locutor Peter Drury: "Los romaníes han resurgido de sus ruinas. Manolas, el dios griego en Roma".

Las mayores remontadas en la UEFA Champions League: una desventaja de tres goles

Cuartos de final 2004-04

Partido de ida: AC Milan 4-1 Deportivo La Coruña

AC Milan 4-1 Deportivo La Coruña Partido de vuelta: Deportivo La Coruña 4-0 AC Milán

Las mayores remontadas en la UEFA Champions League: dos goles de desventaja

Manchester United vs. Paris Saint-Germain: Octavos de final 2018-19

Partido de ida: Manchester United 0–2 Paris Saint-Germain

Manchester United 0–2 Paris Saint-Germain Partido de vuelta: París Saint-Germain 1–3 Manchester United

Juventus vs. Atlético de Madrid: octavos de final 2018-19

Partido de ida: Atlético de Madrid 2-0 Juventus

Atlético de Madrid 2-0 Juventus Partido de vuelta: Juventus 3-0 Atlético de Madrid

Real Madrid vs. Wolfsburgo: cuartos de final 2015-16

Partido de ida: Wolfsburgo 2-0 Real Madrid

Partido de vuelta: Real Madrid 3-0 Wolfsburgo

Bayern Múnich vs. Porto: cuartos de final 2014-15

Partido de ida: Porto 3–1 Bayern Múnich

Porto 3–1 Bayern Múnich Partido de vuelta: Bayern Múnich 6-1 Porto

Chelsea vs. Paris Saint-Germain: cuartos de final 2013-14

Partido de ida : París Saint-Germain 3-1 Chelsea

Partido de vuelta : Chelsea 2-0 París Saint-Germain

Manchester United vs. Olympiacos: octavos de final 2013-14

Partido de ida: Olympiacos 2-0 Manchester United

Olympiacos 2-0 Manchester United Partido de vuelta: Manchester United 3-0 Olympiacos

Barcelona vs. AC Milan: octavos de final 2012-13

Partido de ida: AC Milan 2-0 Barcelona

AC Milan 2-0 Barcelona Partido de vuelta: Barcelona 4-0 AC Milan

Chelsea vs. Napoli: octavos de final 2011-12

Partido de ida: Napoli 3–1 Chelsea

Napoli 3–1 Chelsea Partido de vuelta: Chelsea 4-1 Nápoles

Mónaco vs. Real Madrid: cuartos de final 2003-04

Partido de ida: Real Madrid 4–2 Mónaco

Real Madrid 4–2 Mónaco Partido de vuelta: Mónaco 3–1 Real Madrid

Barcelona vs. Chelsea: cuartos de final 1999-2000

Partido de ida: Chelsea 3–1 Barcelona

Chelsea 3–1 Barcelona Partido de vuelta: Barcelona 5-1 Chelsea

Más noticias sobre la Champions League