Las ocho bajas que tendrá el Real Madrid para su visita al Alavés en LaLiga

"Xabi quédate", es la frase que ahora utilizan los aficionados del FC Barcelona para burlarse del mal momento que vive el Real Madrid con Xabi Alonso como técnico, haciendo recordar el grito que hacían los seguidores del cuadro merengue con el ex entrenador de los culé, Xavi Hernández.

El conjunto merengue viene de perder en casa contra el Celta de Vigo, en un 0-2 que nadie tenía en las cuentas. Ahora se medirán el miércoles por UEFA Champions League al Manchester City y después se enfrentarán al Alavés el domingo con ocho bajas confirmadas.

De los últimos 15 puntos disputados en LaLiga, el Madrid tiene apenas 6 puntos, después de tres empates, una victoria y una derrota. Esa seguidilla le hizo no solo perder el primer lugar, sino estar ahora a cuatro puntos de diferencia con el Barcelona.

Vale la pena repasar las ocho bajas del Madrid para medirse al Alavés como visitante, pues hay varios jugadores de la misma posición que estarán ausentes.

1. Dean Huijsen

Dean Huijsen es clave en el esquema de Xabi Alonso | SOPA Images/GettyImages

Aunque todo apuntaba para su regreso ante el Celta de Vigo, el central español necesitará un tiempo más de baja para recuperarse de una sobrecarga en el muslo izquierdo. Su ausencia pesa mucho en el equipo de Alonso, ya que venía siendo titular desde el inicio de la temporada en la posición de central por izquierda. Su lugar el fin de semana ante el cuadro gallego lo tomó Álvaro Carreras, quien terminó expulsado.

2. Éder Militao

Éder Militao salió lesionado del compromiso ante el Celta de Vigo | Denis Doyle/GettyImages

Es una pena para el Real Madrid tener a Éder Militao nuevamente fuera de los terrenos de juego. El brasileño tuvo que abandonar la cancha con la ayuda de sus compañeros, cuando apenas se jugaba el minuto 20 de partido contra el Celta. Según información oficial del club, tiene una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda y estará entre 3 y cuatro meses de baja. Regresará para la etapa final de la temporada.

3. Trent Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold ha tenido poca continuidad con el Madrid | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

El inglés ha sufrido para adaptarse a LaLiga y las lesiones han afectado notablemente su rendimiento. Una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda lo mantendrá fuera de los terrenos de juego por unos dos meses. Con Dani Carvajal también lesionado, el lateral derecho del Madrid comienza a ser una preocupación para sus aficionados y para el cuerpo técnico.

4. Dani Carvajal

Carvajal sigue con problemas en la rodilla | Soccrates Images/GettyImages

Aunque el veterano capitán trabaja para acortar su tiempo fuera de los terrenos de juego, no podrá volver esta semana. El lateral sigue pasando problemas con su rodilla, esa que se operó en 2024 y no hay una fecha estimada para su vuelta. Se espera que sea antes de final de año, pero el entrenador tendrá que buscar una alternativa para el lateral derecho y todo parece indicar que Federico Valverde ocupará esa posición.

5. David Alaba

Alaba no ha tenido continuidad en esta temporada | Florencia Tan Jun/GettyImages

Alaba ha estado de baja desde mediados de noviembre, con una lesión muscular que le ha impedido estar a tope de condiciones. Su baja también es sensible, ya que el lateral izquierdo queda descuidado con la ausencia también de Álvaro Carreras, quien cumplirá un partido de sanción ante el Alavés por su expulsión contra el Celta de Vigo. Todavía no hay una fecha tentativa para su vuelta a los terrenos de juego.

6. Ferland Mendy

Ferland Mendy no volverá en este 2025 a los terrenos de juego | Quality Sport Images/GettyImages

Ferland Mendy no volverá a jugar este año con el Real Madrid. "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Ferland Mendy por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha. Pendiente de evolución", dijo el club en un comunicado hace semanas y se espera que vuelva a finales de enero del 2026. Otra dura baja para el costado izquierdo de la defensa.

7. Álvaro Carreras

Álvaro Carreras cumplirá con una fecha de sanción | Soccrates Images/GettyImages

El lateral izquierdo fue expulsado contra el Celta de Vigo, lo que hará que cumpla con una fecha de sanción. Ha sido un jugador polivalente, ayudando como defensa central, que no es su posición natural. Su baja pesa mucho, tomando en cuenta que Mendy y Alaba están lesionados. Ahora el técnico tendrá que reajustar la defensa.

8. Francisco García

García fue expulsado contra el Celta de Vigo | JUAN MABROMATA/GettyImages

García fue expulsado por doble tarjeta amarilla al minuto 64, cuando su equipo perdía 1-0 ante el Celta. Recibió las dos tarjetas en un minuto y se ganó la salida del terreno de juego. Solo ha jugado cuatro partidos esta temporada y no aprovechó bien los minutos recibidos en la jornada anterior. Ahora también será baja por sanción.