Las opciones de Cruz Azul para reforzar la posición de delantero en invierno

Cruz Azul ha comenzado a delinear su estrategia para reforzar el frente ofensivo de cara al próximo torneo. La directiva considera prioritaria la llegada de un centro delantero adicional que no ocupe plaza de extranjero, entendiendo la necesidad de ampliar variantes en ataque y cubrir una posible transición en la posición.

La búsqueda responde a un objetivo concreto: encontrar un perfil que pueda competir y, eventualmente, reemplazar a Ángel Sepúlveda. En La Noria reconocen que el plantel necesita mayor profundidad ofensiva para sostener la exigencia de múltiples torneos y evitar depender de un solo nombre en momentos decisivos.

🚨💥Gente, ¡Centros delanteros mexicanos rumbo a Cruz Azul!🚂💙🤍

👉🏼Hay 4 jugadores aztecas🇲🇽 que se mantienen en la órbita de la Máquina:



Julián Quiñones💥:

- Vuelven a tocar la puerta del jugador.🚪

- 28 años.

- Contrato con Al Qadsiah hasta 2028.



Ricardo Marín💥:

-… pic.twitter.com/Qvi62sacmb — Diego ‘Flaco’ Sandoval (@flacosandoval_) December 11, 2025

Sobre la mesa hay cuatro opciones claramente identificadas. El nombre que encabeza la lista es Julián Quiñones, considerado el fichaje estelar por jerarquía, experiencia y capacidad goleadora. Su perfil seduce a la directiva por el impacto inmediato que podría generar dentro y fuera del campo.

Quiñones, actualmente con contrato vigente en el futbol de Medio Oriente, representa una operación compleja en lo económico, pero en Cruz Azul no descartan volver a tocar la puerta del jugador. A sus 28 años, su madurez deportiva y su estatus como mexicano lo convierten en una opción altamente atractiva.

SOCCER: OCT 11 Mexico vs Colombia | Icon Sportswire/GettyImages

Más abajo aparecen tres alternativas consideradas secundarias, pero viables según el contexto del mercado. Ricardo Marín es una de ellas. El delantero pertenece a Chivas, aunque su futuro en el rebaño es incierto, situación que podría abrir la puerta a una negociación accesible para la Máquina.

Otro nombre que se mantiene en análisis es Eduardo 'Mudo' Aguirre. El atacante ha sido seguido por Cruz Azul en ventanas anteriores y su perfil de delantero móvil, con capacidad de presión y juego aéreo, encaja con la idea de sumar una pieza funcional más que mediática.

Completa la lista Roberto de la Rosa, quien ha tenido poca actividad reciente con Rayados de Monterrey. Su situación contractual y la falta de continuidad lo colocan como una opción interesante si se busca una apuesta con margen de crecimiento y menor impacto financiero.

En Cruz Azul entienden que el mercado será largo y estratégico. La prioridad es acertar en el perfil correcto para complementar el ataque y preparar el relevo de Sepúlveda. Entre un golpe mediático o una solución pragmática, la directiva analiza con cautela cada escenario posible.