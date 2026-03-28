Las opciones de Hansi Flick para reemplazar a Raphinha

El FC Barcelona está sufriendo el parón de marzo: Raphinha sufrió una lesión muscular en el amistoso entre Brasil y Francia, obligándose a parar por varias semanas para recuperarse en un momento crucial de la temporada.

Ahora, Hansi Flick tendrá que apelar al ingenio para reemplazar a uno de sus titulares indiscutidos. Según Mundo Deportivo, el que pica en punta para meterse en el once inicial ante la baja del brasileño es Marcus Rashford, que también está con su selección. Como segunda opción podría entrar Fermín López, que viene dejando buenas sensaciones. Dani Olmo tirado a la banda podría ser otra variante.

Brazil v France - International Friendly | Stephen Nadler/ISI Photos/GettyImages

Uno de los que se hizo eco de la situación fue Ronald Araújo, que habló en rueda de prensa tras el 1-1 de su selección ante Inglaterra en Wembley: "Recién lo vi, la verdad es que estoy muy triste. Todo el mundo sabe lo importante que es Raphinha para nosotros y bueno espero que se pueda recuperar pronto porque lo necesitamos".

"Al final tenemos que competir, en el club, en la selección, somos profesionales. La verdad que es una pena que pase en este momento, porque lo sufre su selección y lo sufre el club sobre todo ahora, pero tenemos que ser profesionales y es lo que tenemos que hacer", agregó.

Por su parte, Carlo Ancelotti se refirió a la situación con el extremo del FC Barcelona: "Raphinha jugó muy bien, después tuvo un problema al final del primer tiempo y tuvimos que cambiarlo, le molestó un poco el músculo y yo creo que lo van a evaluar mañana".

Finalmente, los estudios mostraron que estará cinco semanas de baja, perdiéndose así la totalidad de los cuartos de final de la UEFA Champions League ante el Atlético de Madrid y varios partidos trascendentales en la lucha por quedarse con LaLiga.