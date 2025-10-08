El centro del campo ha sido históricamente la zona más identificativa del fútbol español. Desde el mítico "Tiki Taka" de la generación dorada, protagonizado por Xavi Hernández, Iniesta, Busquets, David Silva y Xabi Alonso, La Roja se ha caracterizado por dominar los partidos desde el control, el talento, la pausa y la inteligencia táctica.

A día de hoy, dicha herencia está en buenas manos, pues España posee una nueva camada de volantes que, combinando riqueza técnica con versatilidad y temple competitivo, garantizan continuidad, sumando matices modernos, al estilo que llevó a la gloria a todo un país.

Por consiguiente, se destacarán 10 mediocampistas con los que España debe construir su futuro a corto y mediano plazo, considerando rendimiento reciente y actual, aunado a jerarquía y proyección.

10. Pablo Barrios | Atlético de Madrid

🔴⚪ Y así se encontraban dos de los principales protagonistas de la lista de España, Pablo Barrios y Llorente, en el momento de la convocatoria 🇪🇸



📱 Isaac Suárez pic.twitter.com/l5ROy8UIhG — MARCA (@marca) October 3, 2025

En esta lista también podrían estar Gavi o Sancet, pero el canterano del FC Barcelona atraviesa un preocupante calvario con su rodilla, mientras que su colega en el Athletic Club no es tomado en cuenta desde hace tiempo por el seleccionador Luis de la Fuente; en consecuencia, el pivote del Atlético de Madrid, llamado para esta doble fecha FIFA ante Georgia y Bulgaria, acumula actuaciones para convertirse en un habitual en las convocatorias, al tiempo de contar con un potencial brutal para hacer fluir el juego de su equipo y cortar el de sus rivales.

9. Aleix García | Bayer Leverkusen





Los Pedri, Fabián, Merino, Baena y Fermín, entre otros, hacen pasar desapercibido al canterano del Villarreal, a quien le costó conseguir la titularidad en el Bayer Leverkusen alemán, pero finalmente lo logró. Además de su polivalencia en la sala de máquinas, quien brillara en el Girona en la 2023/2024 posee una calidad en el golpeo como pocos y a la hora de manejar los tiempos de su escuadra. Su llamado para los encuentros de Eliminatorias del 10 y 14 de octubre frente a Georgia y Bulgaria es una nueva oportunidad en vías de demostrar que quiere representar a España en el Mundial y en choques posteriores a éste.

8. Fermín López | FC Barcelona

El canterano azulgrana vive una irrupción fulgurante, al margen de que su lesión en la pierna cortó una racha ascendente. Su capacidad goleadores, llegada y energía lo diferencian del grueso de sus competidores en el combinado ibérico, así que con 22 años, representa el perfil del volante moderno: dinámico, vertical y con instinto ofensivo. Si continúa con semejante crecimiento, será un habitual en la nómina de La Roja.

7. Álex Baena | Atlético de Madrid

El nuevo futbolista de la entidad colchonera sería titular en la mayoría de selecciones del planeta, dada su contrastada calidad; sin embargo, no lo es con de la Fuente porque tiene una brutal competencia de máximo nivel, lo que no quiere decir que no lo pueda ser en un futuro cercano. Igualmente, Baena es uno de los convocados para esta fecha FIFA.

6. Dani Olmo | FC Barcelona

Dani Olmo fue el goleador de la pasada Eurocopa | Alex Livesey/GettyImages

Aunque atraviesa quizás su peor estado de forma desde que acciona en el balompié de élite, el fino mediapunta del Barça siempre entrega elevadas prestaciones con el combinado nacional de su país, tal y de la manera en que lo ratificó en la Euro 2024, donde fue el máximo goleador del torneo, y uno de los motivos por el cual aparece concentrado para los citados choques frente a Georgia y Bulgaria.

5. Mikel Merino | Arsenal

Mikel Merino fue importante para España en la Euro 2024 | Soccrates Images/GettyImages

Al igual que en el Arsenal, el polivalente jugador es una carta crédito para de la Fuente bien sea como interior o "falso 9", función que cada vez cumple de mejor forma debido a su notable pegada y facilidad para atacar el espacio. De hecho, debe ser titular en la doble jornada de Eliminatorias a raíz de las las bajas de piezas claves en su nación.

4. Martín Zubimendi | Arsenal

Ya figura en los Gunners, el canterano de la Real Sociedad garantiza fiabilidad, jerarquía y calidad en plan de pivote si Rodri Hernández no recupera su óptimo estado físico. Efectivamente, Zubimendi se ha convertido en un mediocentro defensivo top, que ya exhibe una anómala madurez y serenidad.

3. Rodri Hernández | Manchester City

Rodri es el líder en el campo de esta selección española | Nicolò Campo/GettyImages

El ganador del Balón de Oro 2024 regresó a la actividad en mayo de 2025, después de una rotura de ligamento cruzado sufrida en septiembre de 2024, que lo mantuvo más de siete meses fuera de los campos. Para colmo, padece de molestias vinculadas a dicha desgraciada lesión, originando que no fuera llamado para la ventana FIFA. No obstante, a sus 29 años es el segundo capitán (primero si Álvaro Morata no vuelve a ser convocado) y un inamovible para de la Fuente salvo que la salud le prive de competir al máximo de sus condiciones.

2. Fabián Ruiz | PSG

Fabián Ruiz fue uno de los héroes de la España campeona de la Euro 2024 | Jean Catuffe/GettyImages

No se encuentra disponible para esta doble fecha versus Georgia y Bulgaria por problemas físicos, pero, evidentemente, es un fijo y como titular, en el XI de La Roja, en especial luego de su enorme Eurocopa, donde para muchos debió haber sido nombrado MVP del torneo. Capaz de distribuir, presionar, pisar el área y anotar, la influencia del antiguo miembro del Betis y Napoli, y actual figura en el PSG es determinante para su nación.

1. Pedri | FC Barcelona

Sino ha sido el mejor volante del planeta en los últimos 15 meses, luce en el podio junto con el portugués Vitinha y cualquier otro. El canario es el faro del Barcelona y, si trabaja en la base y no como mediapunta, también lo es con la selección española. A sus 22 almanaques, pocos dudan que el habilidoso futbolista continuará representando a su país en muchos eventos internacionales y con papel protagónico.