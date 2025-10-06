Las opciones de portero para la selección española - rankeados

España se muestra como uno de los sólidos candidatos para conquistar la Copa del Mundo de 2026, pero todavía falta camino por recorrer para que Luis de la Fuente, el seleccionador nacional, de la lista definitiva para el torneo.

Primero, deben asegurar la clasificación, aunque van con puntaje perfecto después de dos compromisos disputados. La Roja cuenta con una sólida base de jugadores que viven un gran presente en sus clubes y de eso se beneficiará el experimentado entrenador.

En el arco, el estratega ha mostrado una especial confianza con Unai Simón, el guardameta del Athletic de Bilbao, quien tiene todos los atributos para estar bajo los tres palos de su combinado en el próximo mundial.

Sin embargo, en estos momentos España cuenta con varios guardametas que pudieran estar atentos por si surge alguna lesión de Simón o algún bajón de rendimiento pronunciado.

En Sports Illustrated Fútbol repasamos las opciones que tienen en la selección española en el puesto de arquero para la Copa del Mundo que organizará Estados Unidos, México y Canadá a mediados del 2026.

6. David de Gea

De Gea no es convocado con España desde 2022 | JAVIER SORIANO/GettyImages

Ha perdido espacio entre los mejores porteros españoles, después de una dolorosa etapa en el Manchester United, donde no pudo consolidarse y salió por la puerta de atrás. A sus 34 años de edad busca un segundo aire con la Fiorentina, de la Serie A. No juega con la selección desde 2022, cuando perdió la confianza del entonces técnico Luis Enrique. Deben suceder varias cosas para que vuelva al radar de la selección.

5. Robert Sánchez

Robert Sánchez no ha encontrado la regularidad en la selección | Eric Alonso/GettyImages

Sánchez no es convocado por España desde 2023, cuando estuvo presente en una victoria 3-1 ante Georgia. El guardameta de 27 años de edad ha encontrado la regularidad en el Chelsea, viene de ser parte del plantel que ganó el primer Mundial de Clubes y puede convencer a De la Fuente si mantiene un gran nivel en el cierre de año con los blues. Es un arquero con gran físico, que va muy bien por arriba y que tiene liderazgo en los equipos en los que juega.

4. Álex Remiro

Remiro es pieza clave en la Real Sociedad | Judit Cartiel/GettyImages

Remiro, de buen presente en la Real Sociedad, debutó en 2024 en un amistoso ante Colombia, jugando algunos minutos en la segunda parte. Tiene un buen nivel, viene de grandes actuaciones con su club y es una opción fuerte para ser uno de los tres porteros que hagan el equipo del Mundial del próximo año. Sus atajadas espectaculares suelen estar en los mejores noticieros deportivos de España en cada fin de semana. Tiene 30 años de edad y está en un buen momento en su carrera.

3. Joan García

García fichó por el FC Barcelona en 2025 | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Es visto como el arquero del futuro de la selección española. Vive un gran momento, sobre todo después de ser fichado por el FC Barcelona, aunque actualmente está lesionado. Su gran campaña pasada en el Espanyol cautivó a la directiva del Barça, que no dudó en hacerse de los servicios del interesante portero de apenas 24 años de edad. No ha debutado todavía con la selección mayor, aunque ha sido un habitual en los procesos de selecciones de categorías juveniles.

2. David Raya

Raya fue suplente en la Euro de 2024 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Es quizás el único guardameta que pueda hacer temblar el puesto de Unai Simón, gracias a su gran presente con el Arsenal. Es un arquero con un juego con los pies privilegiado, con grandes reflejos, que siempre se las ingenia para salvar a su equipo en momentos determinantes. Ser titular en un gran equipo de la Premier League lo colocan en un puesto privilegiado entre los candidatos a estar con la selección española en la próxima Copa del Mundo.

1. Unai Simón

Simón ganó la Euro de 2024 con la selección española | Visionhaus/GettyImages

El portero del Athletic Club de Bilbao ha tenido momentos destacados con la selección que lo ponen como un fijo entre las alineaciones titulares del seleccionador De la Fuente. El experimentado guardameta ha ganado la Eurocopa 2024 con la selección española, fue finalista en la Liga de Naciones 2023 y 2025, y disputó el Mundial de 2022. Es un arquero hecho para destacar en las tandas de penales y así lo ha demostrado en su trayectoria con el combinado de su país.