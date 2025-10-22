Las palabras de André Jardine luego de la victoria de América sobre Puebla

El América llegaba de una derrota muy dura en la Liga MX contra Cruz Azul. Siendo el caso, los de la capital del país estaban obligados a sacar los tres puntos en caso ante el Puebla. El resultado se ha dado. Las mejores formas no. A pesar de ello, el técnico André Jardine se dijo conforme con lo conseguido.

Poco lo que hablé con los jugadores, lo repito aquí, el torneo está hecho de momentos, juegos distintos, hablando de la energía, la parte emocional, es un torneo de historia larga, hay veces que juegas bien, otras no tanto, la derrota en el Clásico toca a todos, son derrotas que duelen mucho, el partido siguiente son muy importantes, vencer, siempre quieres jugar lo mejor posible, cuando no encuentras un funcionamiento que te complete, que te dé la sensación por completo, te agarras a la forma del equipo, crees hasta el final, es un significado importante para todos, con Ramón entrando como delantero, hace el gol, este triunfo nos acerca a los objetivos. André Jardine

Destacó la labor de Ramón Juárez, quien de nueva cuenta se ha convertido en el héroe del equipo con gol de último segundo.

Es un chico especial, la afición lo reconoce, es algo importante para él, tener el reconocimiento, muchos jugadores ya consiguieron cosas importantes y no tienen el mismo reconocimientos, fue determinante, esto marca la diferencia, el mayor reconocimiento es porque es determinante es momentos así, es un gran defensor. En Liguillas recuerdo grandes actuaciones decisivas, cortando remates, pero también no es raro verlo al frente metiendo goles como hoy, ante Cruz Azul en una semifinal, sabe la importancia que tiene. André Jardine

Por último, el entrenador concluyó hablando del tema de las lesiones, que ha golpeado el rendimiento del equipo.

Analizando, muchas lesiones tienen que ver con una fatalidad como Dagoberto, Zúñiga, Zende, Henry, algunas por sobrecarga, es algo que no controlamos en la fecha FIFA, América es el que más sufre en ese tema, trabajamos fuerte, alto rendimiento, los jugadores siempre cerca del límite, un equipo intenso, que siempre compite a la máxima exigencia, este combo, algunos jugadores cobran el precio, la intensidad es máxima, me imagino que es normal, es un número grande, no hay duda, pero estamos trabajando y entendiendo los por qué, en el tema físico, en tema muscular, se piensa que somos un equipo por completo con autocrítica, entendemos dónde estamos fallando, no somos infalibles, así es el futbol, queremos acertar más que nada. André Jardine

