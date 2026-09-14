Las palabras de Gabriel Milito luego de la victoria de Chivas sobre Pumas

Tal cual como en el semestre anterior, las Chivas una vez más están en la cima de la Liga MX. Su triunfo sobre los Pumas de la UNAM de la mano con la derrota del América, ha colocado al Guadalajara en lo más alto del fútbol mexicano.

Esta posición de privilegio la deberán defender el siguiente fin de semana de tú a tú precisamente contra el América, un cotejo que el técnico Gabriel Milito afirma, debe jugarse con la máxima intensidad en la cancha, pero con la cabeza fría.

¡HALAGOS PARA EL AUTOR DEL DOBLETE! 👏



Gabriel Milito habla sobre la actuación de Santiago Sandoval en el terreno de juego, destacando su potencial y capacidad.



📹 Juan Manuel Figueroa pic.twitter.com/ZPIKMROEiX — MedioTiempo (@mediotiempo) September 14, 2026

Entiendo que se pueda generar durante la semana, tenemos la experiencia propia de cuando venían mejor nosotros peor, poco importan los antecedentes, mucho menos en un clásico. Hay que tener control de las emociones, ver de qué manera preparamos el partido. América tiene un gran equipo y nosotros respetamos a todos los equipos de la misma manera. La máxima motivación es jugar para Chivas, no importa contra quien. Gabriel Milito

Sobre lo mostrado ante Pumas, Gabriel destacó a los dos juveniles de cada semana, Hugo Camberos y Santiago Sandoval. Sin embargo, pide paciencia entorno al par de talentos del Guadalajara.

Hay que manejarlo con tranquilidad y mucha humildad, la humildad que tienen los grandes seres humanos para no confundirse, nosotros estamos para ayudarlos, sus compañeros, el club, si están siendo observados es por su rendimiento y eso no puede cambiar, tienen mucho por hacer aún y ya saben que con nosotros juegan los que mejor están, no vamos a permitir que se confundan, incluso si llegan a ser convocados, humildad. Entonces eso lo digo por experiencia, hay que jugadores que han arrancado bien, pero luego no llegan a ser lo que prometían ser. Gabriel Milito

Chivas v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Para cerrar, Milito tiró de halagos para su hombre fuerte en el campo, Roberto Alvarado.

Piojo es un crack, es dentro de la cancha, es fuera, es un placer convivir con él. Lo disfruta la afición, es un chico que juega con un corazón impresionante, si tiene que jugar por dentro lo hace, por fuera lo hace, todo lo que se le pide lo hace. Si hay un jugador en que se deben fijarse, un ejemplo a seguir, es el 'Piojo'. No solamente nos ofrece rendimiento, es un chico extraordinario. Gabriel Milito

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